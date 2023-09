Intel annoncerer Thunderbolt 5 med imponerende hastigheder og funktioner

Intel har officielt annonceret Thunderbolt 5-specifikationen, der lover hastigheder på op til 120 Gbps, understøttelse af 540Hz gaming-skærme og 240 watt opladningseffekt. Mens specifikationen nu er officiel, vil tilbehør og pc'er med Thunderbolt 5-understøttelse ikke være tilgængelige før 2024.

Bygget på USB4 v2, Thunderbolt 5 vil være kompatibel med tidligere versioner af Thunderbolt og USB. Sammenlignet med Thunderbolt 4, som understøttede hastigheder på op til 40 Gbps, kan Thunderbolt 5 overføre data ved 80 Gbps eller op til 120 Gbps i en Bandwidth Boost-tilstand. Denne tilstand kræver en skærm med høj båndbredde, men Thunderbolt 5 understøtter stadig tovejshastigheder på 80 Gbps uden den.

Den forbedrede båndbredde af Thunderbolt 5 gør den ideel til docking af bærbare computere til flere skærme. Den understøtter flere 8K-skærme, tre 4K-skærme ved 144Hz (sammenlignet med to 4K-skærme begrænset til 60Hz med Thunderbolt 4), og tilbyder minimum 140 watt opladning, med et maksimum på 240 watt. Thunderbolt 5 vil også understøtte DisplayPort 2.1, hvilket yderligere forbedrer dens muligheder.

Ifølge Jason Ziller, general manager for klientforbindelsesdivisionen hos Intel, vil Thunderbolt 5 give brancheførende ydeevne og kapacitet til at forbinde computere til skærme, docks, lager og mere. Microsoft har arbejdet tæt sammen med Intel for at understøtte USB4 i Windows, hvilket sikrer kompatibilitet med Thunderbolt 5.

Mens vi stadig afventer detaljer om, hvilket tilbehør der understøtter Thunderbolt 5, forventes det, at docks, skærme og lagerdrev vil være blandt de første til at tilbyde Thunderbolt 5-forbindelse i 2024.

Overordnet set lover Thunderbolt 5 betydelige forbedringer i hastighed, opladningskraft og skærmsupport, hvilket gør det til en spændende udvikling for både teknologientusiaster og fagfolk.

kilder:

– Tom Warren, The Verge