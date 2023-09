Intel Corp.-aktien stiger, på vej til den længste daglige gevinstrække i over 18 år

Intel Corp., chipproducenten, oplever sin længste række af daglige stigninger i over 18 år, hvor aktien stiger for tiende session i træk. Hvis aktierne afslutter sessionen i positivt territorium, vil dette markere Intels længste stigning siden maj 2005. I løbet af denne periode er selskabets aktie steget næsten 19 %, hvilket bringer dens fremgang fra år til dato til 47 %, hvilket overstiger stigningen i Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, som står på 42%.

En af de medvirkende faktorer til Intels rally er de nylige bemærkninger fra dets administrerende direktør, Pat Gelsinger, som udtalte, at virksomheden er på vej til at opfylde sine prognoser for tredje kvartal. Derudover har spændingerne mellem USA og Kina også spillet en rolle. Da Kina planlægger at udvide sit forbud mod brug af iPhones i nogle statslige agenturer, står amerikanske virksomheder over for øget pres, til gavn for Intel. Analytikere antyder, at det at eje den største amerikanske semifabrik kan blive stadig mere værdifuldt, hvilket vil placere Intel som den "opfattede 'hjemlige semi-vinder', hvis handelskrigen mellem USA og Kina intensiveres."

På trods af den positive præstation forbliver Intels aktie i ugunst på Wall Street. Kun lidt over 20% af analytikerne har en bullish rating på aktien, og dens konsensusvurdering er den laveste blandt komponenterne i halvlederindekset.

Generelt er der optimisme omkring Intels breakout, og analytikere stiller spørgsmålstegn ved, hvor længe long-only managere kan fortsætte med at undervægte eller undgå INTC. Efterhånden som selskabet fortsætter sin positive streak, vil investorerne nøje følge med i den videre udvikling.

