Intel afslører Thunderbolt 5: Hurtigere hastigheder og forbedret skærmoplevelse

Intel har officielt annonceret detaljer om det kommende Thunderbolt 5-kabel, som forventes at blive lanceret i 2024. Det mest bemærkelsesværdige træk ved Thunderbolt 5 er dets evne til at transmittere data med en hastighed på op til 120 gigabits per sekund (Gbps), mens den samtidig modtager data med op til 40 Gbps. Denne nye funktion, kaldet Bandwidth Boost, aktiveres, når en skærm med høj båndbredde er forbundet til Thunderbolt-porten.

Sammenlignet med sin forgænger, Thunderbolt 4, tilbyder Thunderbolt 5 den dobbelte hastighed med en standardtilstand på 80 Gbps i begge retninger. Ud over dens hurtigere dataoverførselshastighed understøtter Thunderbolt 5 også dobbelte 6K-skærme, mens Thunderbolt 4 kun understøtter dobbelte 4K-skærme.

Thunderbolt 5 vil være kompatibel med tidligere versioner af Thunderbolt og er baseret på flere specifikationer, herunder USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1 og PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Et af de vigtigste fremskridt i Thunderbolt 5 er dets brug af puls-amplitudemodulation-3 (PAM-3) signaleringsteknologi, som muliggør højere clock-hastigheder og forbedrer den samlede ydeevne. Thunderbolt 5 er også designet til dynamisk at styre skærmbåndbredde, og optimere allokeringen af ​​båndbredde baseret på kravene til individuelle skærme.

Intel forventer, at Thunderbolt 4 og Thunderbolt 5 vil eksistere side om side i et par år, hvor almindelige brugere tager Thunderbolt 4 til sig, og skabere og spillere er tidlige brugere af Thunderbolt 5. Skabere vil drage fordel af Thunderbolt 5s øgede hastigheder og forbedrede skærmfunktioner, så de kan arbejde med højere opløsninger og flere skærme.

Samlet set lover Thunderbolt 5 at levere hurtigere hastigheder, forbedret ydeevne og en overlegen skærmoplevelse. Den skal revolutionere tilslutningsmuligheder i pc- og tilbehørsindustrien, når den udgives i 2024.

