Instagrams Threads-app udvider søgeords- og emnesøgningsfunktionen til flere lande

Instagrams kommunikationsapp, Threads, udvider sin søgeords- og emnesøgningsfunktion til flere lande, herunder Indien, USA, Storbritannien, Argentina, Mexico og andre. Denne udvidelse har til formål at tiltrække flere brugere til platformen, hvilket modvirker det seneste fald i brugen. Funktionen vil være tilgængelig på både Threads-mobilappen og den nyligt lancerede web-app.

Tidligere tillod Threads kun brugere at søge efter specifikke brugerkonti. Men med denne opdatering kan brugere nu søge efter indlæg baseret på søgeord eller sætninger. Ved at trykke på søgeikonet og indtaste et relevant søgeord eller en relevant sætning i søgefeltet, kan brugere gennemse relevante tråde.

Threads, der blev lanceret i juli som en tekstbaseret samtale-app, oplevede oprindeligt en enorm succes med 100 millioner tilmeldinger inden for fem dage efter udgivelsen. Appens brug faldt dog hurtigt på grund af dens begrænsede funktionalitet. Som svar tilføjer Instagram nu grundlæggende funktioner for at tiltrække nye brugere og bevare eksisterende.

Disse funktioner inkluderer en fuldt funktionel webversion, et kronologisk feed af indlæg, en følgende fane og en genindlæg-fane. Appen mangler dog stadig nogle grundlæggende funktioner, såsom understøttelse af flere konti, en redigeringsknap og direkte beskeder.

Mark Zuckerberg, administrerende direktør for Meta, Instagrams moderselskab, udtrykte optimisme om Threads under virksomhedens indtjeningskonference i juli. Han forventede, at appen ville blive det næste sociale netværk med milliardbrugere i pakken af ​​apps, der inkluderer Facebook, Instagram, WhatsApp og Messenger. Zuckerberg erkendte, at Threads stadig har plads til forbedringer med hensyn til grundlæggende funktionalitet, men udtrykte tillid til appens potentiale for vækst.

Samlet set har udvidelsen af ​​Threads' søgefunktion til flere lande og tilføjelsen af ​​grundlæggende funktioner til formål at revitalisere brugerengagementet på platformen og styrke dens position i det sociale medielandskab.

