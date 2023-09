Alle ændringer i Irish Radio: Skiftende landskab og muligheder forude

Den nylige afgang af Today FM's Dermot Whelan og ankomsten af ​​Ryan Tubridy på Virgin Radio UK fremhæver det skiftende landskab i irsk radio. Da morgenslottet er det mest eftertragtede og konkurrencedygtige tidsrum, oplever både Radio 1 og Today FM en fuldstændig rystelse kl. 9 på hverdage. Mens Dave Moore forsøger at bevare Dermot & Daves lytterskare, overvejer RTÉ sin permanente plan for efterfølgeren til Dermot Whelan.

Dan Healy, lederen af ​​RTÉ 2FM, ser dette som en fantastisk mulighed for nogen til at sætte sit præg. Det er dog usikkert, hvordan dette vil påvirke lyttertallet for begge stationer. Kampen om morgenslottet afspejler et bredere spørgsmål om fremtiden for irsk radio, som er afhængig af teknologiske skift og dens evne til at tiltrække nye lyttere.

På trods af de udfordringer, pandemien medfører, har radioindustrien oplevet en stigning i annonceindtægter. I 2022 steg radioindtægterne med 3 % i første halvår. Denne vækst står i modsætning til andre mediesektorer, der oplevede flad omsætning i samme periode. Radio repræsenterer nu 13% af reklamemarkedet, en større andel end forventet før Covid.

Radioindustriens succes og modstandskraft under pandemien har øget tilliden i sektoren. Ankomsten af ​​Bauer Media, som opkøbte flere store radiostationer, herunder Today FM, har yderligere styrket branchen. Bauers konsekvente marketingstrategier og indhold, der resonerer hos publikum, har bidraget til deres succes.

Mens Bauer trives, er RTÉ Radio 1's gevinster under pandemien blevet vendt. Dens handelspræstation i 2022 var mere afdæmpet, med en omsætning, der kun steg med 1.2 %. RTÉ Radio 1 har dog stadig en markedsandel på 19.8 %. RTÉs ungdomsmålretningsstation, 2FM, møder ofte kritik, men generaldirektør Kevin Bakhurst har udtrykt støtte til stationen.

Fremtiden for irsk radio vil afhænge af dens evne til at tilpasse sig teknologiske ændringer og tiltrække et yngre publikum. Mens FM-radio fortsat vil være vigtig i de næste ti år, er industrien nødt til at udforske nye muligheder for vækst. Med et voksende reklamemarked og en fornyet påskønnelse af mediet er irsk radio klar til fortsat succes.

