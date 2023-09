Er Starfield virkelig det "vigtige" RPG, det hævder at være?

Bethesdas længe ventede sci-fi RPG, Starfield, er endelig blevet frigivet. Med sin ambitiøse skala og omfang sigter den mod at være en af ​​de vigtigste RPG'er, der nogensinde er lavet. Men efter at have brugt tid med spillet, bliver det klart, at selvom det har sine styrker, mangler det at opnå ægte transcendens.

Starfield, Bethesdas første originale IP i 25 år, har været under udvikling i over et årti. Forventningerne og indsatserne for spillet kunne ikke være højere. Det er også afgørende for Microsoft, som købte Bethesdas moderselskab, ZeniMax Media, i 2010, at sikre eksklusiver til sin Xbox-konsol.

Spillet lover spillere "uovertruffen frihed" til at udforske, men den frihed er ofte kvalificeret. Selvom Starfield tillader spillere at se på stjernerne, føles det ikke altid som et spil lavet af stjerneting i sig selv. Det føles nogle gange mere som et foredrag fra en lærd astronom frem for en virkelig fordybende og ærefrygtindgydende oplevelse.

Starfield er blevet sammenlignet med andre Bethesda-spil, mest bemærkelsesværdigt Skyrim, med dens enorme verden og spillerstyrkende gameplay. Selvom det forbedres i forhold til tidligere udgivelser på nogle nøgleområder, såsom færre fejl og bedre kampe, mangler det stadig at være en transcendent oplevelse. Spillets kolossale skala modarbejder den følelse af undren og opdagelse, det forsøger at skabe.

På trods af sine mangler er Starfield stadig et godt spil. Det tilbyder en overbevisende kampagne, solid skydemekanik og forbedret grafik. Det lever dog ikke helt op til hypen om at være et “vigtigt” RPG. Kun tiden vil vise, om den kan opnå denne status gennem opdateringer og indhold efter udgivelsen.

I sidste ende er Starfield et ambitiøst RPG, der mangler at være virkelig banebrydende. Selvom det har sine styrker og forbedringer i forhold til tidligere Bethesda-spil, når det ikke helt det niveau af betydning, det hævder at have. Hvorvidt den i sidste ende kan opnå den status, skal vise sig.