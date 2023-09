Indiske skuespilleres luksushjul: Et kig på deres Porsche-samlinger

Indiske skuespillere har en forkærlighed for avancerede køretøjer, lige fra filmindustriens glitter og glamour til luksusbiler. Mens mange vælger mærker som Mercedes-Benz og BMW, tager nogle det et skridt videre og bliver stolte ejere af Porsche-sportsvogne. Lad os se nærmere på et par indiske skuespillere, der har hengivet sig til deres kærlighedsforhold til Porsche.

Sunny Deol, der kører højt på succesen med sin seneste film, Gadar 2, føjede en Porsche 911 GT3 Touring til sin samling tidligere på året. Denne 2023-model, som koster omkring Rs 3 crore, blev stolt fremvist sammen med sin veteran skuespillerfar, Dharmendra. Sunny Deols beundring for Porsche-mærket er tydelig, da han også ejer 911'eren fra to tidligere generationer.

Ram Kapoor, kendt for sin eklektiske samling, herunder eksotiske biler og cykler, anskaffede sig en blå Porsche 911 i 2021. Denne særlige 911 tilhører 992-generationen og er udstyret med en kraftig 3.0-liters dobbeltturboladet sekscylindret Boxer-motor.

Bobby Deol, en af ​​de tidlige ejere af en Porsche i den indiske filmindustri, besidder en 2013 Porsche 911 Carrera 4S. Denne version af den ikoniske 911-serie har en 3.8-liters turboladet inline-seks-motor, der leverer en imponerende kraft på 400 hk og et drejningsmoment på 440 Nm.

Farhan Akhtar, en multitalent personlighed kendt for sine forskellige roller på skærmen og uden for skærmen, ejer stolt en lyslilla 2015 Porsche Cayman GTS. Denne variant af Cayman er drevet af en 3.4-liters turboladet inline-seks benzinmotor, der producerer 340 hk og et drejningsmoment på 380 Nm.

Madhuri Dixit, indbegrebet af ynde og skønhed, blev for nylig set sammen med sin mand i Mumbai lufthavn i en hvid Porsche 911 Turbo S, hvilket bekræfter hendes ejerskab af denne fantastiske sportsvogn. Denne særlige variant af 992 iterationen er drevet frem af en 3.8-liters dobbeltturboladet flad seks-motor, der genererer forbløffende 645 HK kraft og 800 Nm drejningsmoment.

Dulquer Salmaan, en populær sydindisk skuespiller og ivrig bilentusiast, sætter en ære i at eje ikke bare én, men to Porsche-sportsvogne. Hans første er en blå Porsche 911 GT3, mens hans anden er en blå Panamera Turbo. GT3 er udstyret med en 4.0-liters naturlig indsuget sekscylindret boxermotor, mens Panamera Turbo kan prale af en 4.0-liters V8-benzinmotor.

Mamta Mohandas bryder formen for kvindelige skuespillerinder, der vælger sportsvogne, ved at blive ejer af en knaldgul Porsche 911 Carrera S. Denne skønhed kommer med en 3.0-liters to-turboladet sekscylindret benzinmotor, der leverer 450 hk kraft og 530 Nm af drejningsmoment.

Fahadh Faasil, en anden populær Malayalam-skuespiller og hardcore auto-entusiast, skiller sig ud med sit unikke valg af en Python Green Porsche 911 Carrera S. Drevet af en 3.0-liters to-turboladet sekscylindret motor giver denne Porsche 448 hk kraft og 530 Nm drejningsmoment.

Disse indiske skuespillere viser stolt deres kærlighed til luksushjul gennem deres værdsatte Porsche-kollektioner. Mens de fortsætter med at blænde på den store skærm, tilføjer deres high-end forlystelser et ekstra strejf af glamour til deres allerede glamourøse liv.

Definitioner:

– Porsche: En tysk bilproducent med speciale i højtydende sportsvogne.

– Porsche 911 GT3 Touring: En variant af Porsche 911 kendt for sine højtydende egenskaber.

– Sportsvogn: En lille, lav-til-jorden, højtydende bil designet til fart og sving.

– Porsche 911: En flagskibsmodel af Porsche-mærket, kendt for sit ikoniske design og ydeevne.

– Porsche Cayman: En todørs coupé-sportsvogn fremstillet af Porsche.

– Porsche Panamera: En luksuriøs firedørs sedan produceret af Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: En højtydende variant af Porsche 911-serien.

– Porsche 911 Turbo S: Top-of-the-line varianten af ​​Porsche 911-serien, kendt for sin kraftfulde ydeevne.

– PS: Forkortelse for "Pferdestärke", en enhed for effektmåling, der bruges i Europa, svarende til hestekræfter.

– Nm: Forkortelse for Newtonmeter, en enhed for drejningsmomentmåling.

– Dobbeltkoblingsautomatgear: En type transmission, der giver hurtig, problemfri gearskifte.

– Flad-seks motor: En type forbrændingsmotorkonfiguration med seks cylindre arrangeret i et fladt (vandret modsat) layout.

– V8-motor: En V-formet ottecylindret forbrændingsmotorkonfiguration, kendt for sin kraft og ydeevne.

