IMF og Verdensbanken forpligter sig til at håndtere klimaændringer, gældssårbarheder og digitale overgange

I en sjælden fælles erklæring har Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken forpligtet sig til at øge deres samarbejde om at løse presserende globale problemer som klimaændringer, gældssårbarhed og landes digitale overgange. De to institutioner anerkender de stigende udfordringer, som den globale økonomi står over for, herunder stigende klimakatastrofer, langsommere vækst og geopolitisk fragmentering, og mener, at de ved at arbejde sammen kan yde et kritisk bidrag.

Etableret i 1944 på et møde i Bretton Woods, New Hampshire, er IMF og Verdensbanken godt positioneret med deres universelle medlemskab og specialistekspertise til at hjælpe lande med at tackle disse udfordringer effektivt. Verdensbankens nye præsident, Ajay Banga, vil deltage i sit første G20-topmøde og har mandat til at udvide långiverens ressourcer til at håndtere klimaforandringer, pandemier, skrøbelighed og andre globale kriser sideløbende med sin traditionelle anti-fattigdomsmission.

USA's præsident Joe Biden har til hensigt at fokusere på at reformere Verdensbanken og andre multilaterale udviklingsudlånere på G20-topmødet. USA ser disse institutioner som vigtige modvægte til Kinas oversøiske lån. For at konfrontere klimaforandringerne planlægger IMF og Verdensbanken at samarbejde på et "mere struktureret og institutionaliseret grundlag." Dette omfatter formalisering af regelmæssige møder i Bank-Fonds Climate Advisory Group hver anden måned for at overveje klimarelaterede udviklinger på nøgleprojekter. IMF's Resilience and Sustainability Trust, som yder finansiering til klimaresiliens og overgangsprojekter til mellemindkomstlande, vil også blive udnyttet.

Derudover vil de to institutioner arbejde på at inddrage klimahensyn i deres indsats for gældsbæredygtighed for lavindkomstlande. De har allerede arbejdet tæt sammen om gældsbæredygtighed, fortaler for forbedrede omstruktureringsrammer og lancerede sidste år et rundbordsmøde om statsgæld for at standardisere omstruktureringskoncepter og fremskynde gældsbehandlinger.

Ydermere vil IMF og Verdensbanken samarbejde om at hjælpe lande i deres digitale overgange. Dette vil involvere at forbinde borgere til onlinetjenester og reducere barrierer for digital inklusion. Deres fælles indsats vil hjælpe landene med at øge effektiviteten af ​​indtægtsopkrævnings- og udgiftssystemer og udnytte fordelene ved nye digitale teknologier, samtidig med at de tilknyttede risici styres.

Som konklusion har IMF og Verdensbanken taget et væsentligt skridt i at forpligte sig til at håndtere klimaændringer, gældssårbarheder og landes digitale overgange. Deres samarbejdstilgang har til formål at yde afgørende støtte til landene i at tackle disse udfordringer og fremme bæredygtig økonomisk vækst.

