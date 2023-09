Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: Hvilket er det bedre valg?

Jeg har haft fornøjelsen af ​​at teste flere generationer af premium trådløse øretelefoner fra industrigiganterne Sony og Bose, og jeg må sige, at det er et godt tidspunkt at være fan af disse enheder. Efter måneder med at leve med Sony WF-1000XM5, er jeg klar til at dele min dom om, hvorvidt de kan detronisere Bose som mine foretrukne støjreducerende øretelefoner.

Med hensyn til lydkvalitet er Sony WF-1000XM5 bemærkelsesværdigt imponerende. De tilbyder utrolige detaljer og klarhed, hvilket gør dem til det mest indsigtsfulde par premium trådløse øretelefoner, jeg er stødt på. Bose QuietComfort Earbuds II fortjener dog stadig deres femstjernede status. De giver en musikalsk og underholdende lyd med masser af detaljer, især i bassen. Selvom Sony'erne udmærker sig i lydkvalitet, ville jeg ikke skynde mig at erstatte min Bose, hvis jeg allerede ejede dem.

Hvor Sony WF-1000XM5 skinner, er i opkaldskvalitet. Deres "støjreduktionsstruktur" giver mulighed for klarere stemmetransmission, selv i blæsende omgivelser. Til sammenligning kommer Bose lidt til kort i dette aspekt.

En spændende forskel mellem de to øretelefoner er deres tilgang til støjreduktion. Bose gør en stærkere indflydelse med deres støjreducerende algoritme, hvilket skaber et næsten lydløst miljø. På den anden side har Sony valgt en mere subtil effekt, der annullerer lidt forskellige frekvenser og leverer en anden følelse af aktiv støjreduktion. Selvom begge er effektive, appellerer Bose måske mere til personer, der foretrækker en stærkere støjreducerende oplevelse.

Multipoint Bluetooth-forbindelse er en funktion, der adskiller Sony WF-1000XM5. I modsætning til Bose tillader disse øretelefoner problemfri skift mellem enheder uden at skulle navigere i Bluetooth-menuer. Denne bekvemmelighed er især værdifuld i scenarier, hvor brugere forbruger forskellige typer indhold fra forskellige kilder.

Sony WF-1000XM5 tilbyder responsive touch-kontroller, men muligheden for at styre lydstyrken ved at trykke på øretelefonerne gentagne gange kan være en smule besværlig. I modsætning hertil er evnen til at glide fingrene op og ned ad den ydre overflade af Bose-øretelefonerne til volumenkontrol mere foretrukket.

Komfort er en afgørende faktor i valget af øretelefoner, og det var en af ​​hovedårsagerne til, at jeg tidligere skiftede fra Sony XM4 til Bose. Selvom det nye slanke design af Sony WF-1000XM5 er tiltalende og tilbyder forbedret komfort, har jeg stadig forbehold over for ørespidserne. Jeg finder pasformen på Sonys mindre sikker, især den højre ørespids. Sonys største øreprop-mulighed føles stadig ikke tilstrækkelig for mig.

I sidste ende er det en svær beslutning at vælge mellem Sony WF-1000XM5 og Bose QuietComfort Earbuds II. Begge udmærker sig i lydkvalitet, hvor Sony er førende inden for opkaldskvalitet, og Bose giver en stærkere støjreducerende oplevelse. Sony-øretelefonerne tilbyder multipoint Bluetooth, mens Bose tilbyder en mere behagelig pasform. Overvej dine prioriteter med hensyn til lyd, komfort og yderligere funktioner for at afgøre, hvilket par der passer til dine præferencer.

Kilder: Ingen