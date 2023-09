Huawei afslører Mate 60 Pro+ og Mate X5 foldbar: Er de 5G-kompatible?

Huawei har tilføjet yderligere to smartphones til sit sortiment, Mate 60 Pro+ og Mate X5 foldbar, efter den nylige lancering af Mate 60 og Mate 60 Pro. Den kinesiske teknologigigant har været hemmelighedsfuld omkring disse enheders radioegenskaber, men kilder tyder på, at de faktisk er 5G-kompatible. En hastighedstest udført på Mate X5 foldbar af den kinesiske blogger Vincent Zhong registrerede en imponerende downloadhastighed på over 1 Gbps.

Mate 60 Pro+ og Mate X5 er sandsynligvis drevet af Huaweis HiSilicon Kirin 9000S-chipsæt, hvilket har rejst bekymringer om virksomhedens potentielle overtrædelse af amerikanske sanktioner. Chipsættets 7nm procesknude, leveret af den lokale chipleverandør SMIC, menes at være aktiveret af avancerede litografimaskiner fra ASML. At importere disse maskiner direkte ville have været en overtrædelse af importforbuddet, hvilket førte til spekulationer om, at SMIC udviklede sin egen avancerede litografimaskine.

Benchmarks udført af den kinesiske tech-blog Geekerwan indikerer, at ydeevnen af ​​Kirin 9000S er sammenlignelig med Qualcomms Snapdragon 888, men den anses for at være omkring to generationer bagud. Kirin 9000S har en CPU med en stor kerne og tre midterste kerner baseret på Huaweis "TaiShan"-arkitektur, samt fire små kerner baseret på Arm's Cortex-A510. Det er også den første mobile processor, der understøtter multi-threading med otte kerner og 12 tråde. GPU'en, kaldet Maleoon 910, siges at være på niveau med Snapdragon 888's GPU.

Mate 60 Pro+ deler ligheder med Mate 60 Pro, herunder understøttelse af satellitopkaldstjeneste og satellitbeskeder. De vigtigste forskelle er den "nanoteknologiske metalliske dobbeltfarveproces" og forbedrede bagkameraer. Den foldbare Mate X5 ligner Mate X3, men har Huaweis Kunlun-glas på den eksterne skærm og et lidt justeret udseende af den bagerste kameraø.

Huawei har endnu ikke afsløret priserne på disse enheder, men forudbestillinger vil snart begynde. Hvis alle fire smartphones i Huaweis seneste lineup faktisk er drevet af Kirin 9000S, ville det indikere virksomhedens tillid til dets chipudbytte og udgøre en potentiel udfordring for de amerikanske sanktioner. Mere information om disse enheder forventes at blive afsløret i slutningen af ​​september, hvilket bekvemt undgår konkurrence med iPhone 15.

kilder:

Engadget

Vincent Zhong (kinesisk blogger)

TechInsights for Bloomberg

Bits & Chips

Geekerwan (kinesisk tech blog)