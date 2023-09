Huaweis Mate 60 Pro-smartphone viser Kinas indenlandske teknologiske muligheder

Huawei Technologies Co. har taget et væsentligt skridt i at vise Kinas fremskridt med at udvikle sine indenlandske teknologiske muligheder med sin seneste smartphone-model, Mate 60 Pro. Denne smartphone har en fremtrædende del af kinesisk-fremstillede komponenter, foruden dens kinesisk-designede og fremstillede Kirin-processor.

Nedbrydningsanalysen udført af TechInsights for Bloomberg afslører, at Huawei hentede flere komponenter fra kinesiske virksomheder. Mate 60 Pro inkluderer et radiofrekvens front-end modul fra Beijing OnMicro Electronics Co., et satellitkommunikationsmodem fra Hwa Create Co. og en RF transceiver fra Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc.s hukommelse er den eneste identificeret udenlandsk komponent indtil videre.

Afhængigheden af ​​indenlandske leverandører til teknologiske komponenter er en imponerende bedrift for Huawei i betragtning af de udfordringer, den stod over for efter at være blevet afskåret fra markedet for avancerede chips og chipfremstilling af amerikanske sanktioner i 2020. Virksomheden havde tidligere stolet på amerikanske leverandører til vigtige kommunikationschips og måtte søge alternative midler til at producere sine processorer og trådløse chips.

På trods af disse modgang lykkedes det Huawei at skabe en smartphone med overvejende kinesisk fremstillede komponenter, hvilket demonstrerede sin evne til at navigere i den teknologiske embargo. Mate 60 Pros trådløse hastigheder er på niveau med 5G-enheder, og enheden udviser ikke noget usædvanligt batteriforbrug.

Der er dog stadig spørgsmål om produktionsvolumen og omkostningerne ved disse komponenter. Huawei skal konkurrere med etablerede spillere som Apple og Samsung, hvis smartphones bruger chips, der er mindst to generationer foran Huaweis seneste tilbud. Ikke desto mindre er udgivelsen af ​​Mate 60 Pro uden detaljerede specifikationer blevet fejret af statslige medier som bevis på, at USA's bestræbelser på at begrænse Kinas adgang til avancerede teknologier har mislykkedes.

Succesen med Mate 60 Pro kan få betydelige konsekvenser for Huawei og det kinesiske smartphonemarked. Analytikere vurderer, at hvis Huawei sælger 5 millioner enheder, kan det kannibalisere 38% af iPhone-salget i Kina. Udbudsbegrænsninger og lavt produktionsudbytte øger dog usikkerhed om Huaweis evne til at imødekomme efterspørgslen.

Mens Huawei fortsætter med at gå videre med sine indenlandske teknologiske muligheder, er det stadig at se, hvordan USA vil reagere. Repræsentant Michael McCaul har antydet, at Huaweis leverandører, såsom Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), kan have overtrådt amerikanske sanktioner. Resultatet af denne udvikling kan få vidtrækkende konsekvenser for både Huawei og den globale teknologiindustri.

