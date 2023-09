Huawei lancerer Three Mate 60-telefoner med 5G-understøttelse som et skridt mod global udvidelse

By

Huawei har i al hemmelighed frigivet tre nye smartphones i de seneste to uger, som alle kommer med 5G-understøttelse. Kinesiske kilder antyder, at dette skridt markerer begyndelsen på Huaweis fornyede bestræbelser på at erobre en større andel af det globale smartphonemarked.

Insidere citeret af IT Home udtalte, at Huawei planlægger at styrke sin position på hjemmemarkedet i Kina og samtidig udvide sin tilstedeværelse i udlandet. Der er dog i øjeblikket ingen specifik tidslinje tilgængelig for denne strategi.

På grund af den igangværende handelskrig mellem Kina og USA har Huawei stået over for alvorlige restriktioner på adgang til amerikanske teknologier i over fem år. På trods af dette er Mate 60, Mate 60 Pro og Mate 60 Pro+ blevet udstyret med 5G-funktioner og har Kirin 9000S-chipsættet, som bruger en 7nm-teknologiproces.

Som svar på forespørgsler om chipsettet har Huawei ikke givet en officiel kommentar. Lokale rapporter indikerer dog, at chippen udelukkende er lavet i Kina, hvilket rejser spørgsmål om, hvordan kinesiske virksomheder har erhvervet den nødvendige ekspertise til så komplekse teknologiske processer inden for en kort periode.

Huawei har for nylig øget sin årlige produktionsprognose fra 30 millioner til 38 millioner enheder. Af disse er 20 millioner allerede afsendt, og Mate 60 Pro forventes at bidrage med yderligere 6 millioner enheder, hvilket tegner sig for en tredjedel af de resterende ordrer.

Der har været spekulationer om, at Mate 60-serien muligvis ikke vil blive frigivet uden for Kina, men Huawei har ikke givet en officiel udtalelse om sagen. Dette efterlader muligheden åben for en global lancering i fremtiden.

Tidligere havde Huawei en markedsandel på 42 % på det kinesiske smartphonemarked, men den er siden faldet til under 10 %. I mellemtiden er dens globale markedsandel faldet seks gange fra midten af ​​2019 og ligger i øjeblikket på 3 %.

Kilder: IT Home (kinesisk kilde)

Definitioner:

Kirin 9000S chipset – Et chipset udviklet af Huawei, der inkorporerer avanceret teknologi for forbedret ydeevne.

5G – Den femte generation af trådløs teknologi, der leverer hurtigere internethastigheder og understøtter en lang række applikationer.

Smartphone-markedet – Den industri, der omfatter produktion og salg af mobiltelefoner, der er i stand til at udføre forskellige funktioner, såsom opkald, beskeder og internetbrowsing.