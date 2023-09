Huawei løfter sløret for Mate X5: En foldbar smartphone med opgraderede funktioner

Huawei fortsætter sin række af overraskende smartphone-lanceringer med introduktionen af ​​Mate X5. Denne enhed fungerer som en direkte efterfølger til Mate X3 og bringer flere bemærkelsesværdige forbedringer til bordet.

Mate X5 har den samme 7.85-tommer LTPO OLED-hovedskærm og 6.4-tommer LTPO OLED-coverskærm som sin forgænger. Begge skærme er beskyttet af Kunlun Glass. Enheden er tilgængelig i en ny Phantom Purple-farve, ud over mulighederne Feather White, Feather Black, Feather Gold og Green Mountain fra Mate X3-serien.

Med hensyn til kameramuligheder bevarer Mate X5 samme opsætning som sin forgænger. Det har et 50 MP hovedkamera med en f/1.8 blænde, et 13 MP f/2.2 ultrawide kamera og et 12 MP f/3.4 periskopmodul med 5x optisk zoom.

Under hætten byder Mate X5 på op til 16 GB RAM og 1 TB lagerplads. Selvom de officielle chipsetoplysninger ikke er blevet frigivet, tyder rapporter fra Kina på, at det muligvis indeholder Kirin 9000s SoC, som findes i den nyligt lancerede Mate 60-serie. Dette chipsæt spekuleres i at være en 5G-kompatibel chip bygget på SMICs 7nm procesteknologi.

En af de iøjnefaldende funktioner ved Mate X5 er dens nye antennedesign. Huaweis Lingxi-antenne anvender en AI-algoritme til at vælge det optimale netværk for forbedret forbindelse. Enhedens antenner bruger også dual-mode tuning teknologi, hvilket sikrer bedre signalkvalitet.

Mate X5 er udstyret med et større 5,060 mAh batteri og understøtter 66W kablet opladning, 50W trådløs opladning og 7.5W omvendt trådløs opladning. Den kører på HarmonyOS 4 og introducerer luftbevægelseskontroller, der giver brugerne mulighed for at navigere i videoer, websider og billeder uden at røre ved hovedskærmen. Derudover er Mate X5 IPX8 vandtæt og understøtter tovejs BeiDou satellitbeskeder i Kina.

Forsalg til Huawei Mate X5 er i øjeblikket tilgængeligt gennem VMall, med åbent salg, der forventes at begynde den 15. september.

