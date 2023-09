Huawei Mate X5: En ny foldbar telefon med imponerende funktioner

Huawei lancerede stille og roligt sit seneste flagskib, Huawei Mate X5, i Kina. Selvom virksomheden ikke har afsløret processordetaljerne for telefonen, kan den prale af en 7.85-tommer LTPO OLED indvendig skærm og en 6.4-tommer OLED LTPO ydre skærm. Mate X5 kommer i fem forskellige farvemuligheder og fås i to opbevaringsvarianter. Prisdetaljerne for håndsættet er endnu ikke offentliggjort.

Huawei Mate X5 er efterfølgeren til Huawei Mate X3, som blev udgivet i Kina tidligere på året. Med en octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC modtog Mate X3 positive anmeldelser. Den nyligt afslørede Mate X5 tilbydes i farverne Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (grøn) og Phantom Purple. Den kommer også i to lagermuligheder: 12GB + 512GB og 16GB + 512GB. Derudover er der to lagermuligheder tilgængelige eksklusivt til Collector's Edition: 16GB + 512GB og 16GB + 1TB.

Huawei Mate X5 har et 7.85-tommer LTPO OLED inderpanel med en opløsning på 2496 x 2224 pixels. Den har en touch-samplinghastighed på 240Hz og et billedformat på 8:7.1. Coverskærmen er et 6.4-tommer OLED LTPO-panel med en opløsning på 2504 x 1080 pixels, en berøringssamplinghastighed på op til 300Hz og et billedformat på 20.9:9. Telefonen er udstyret med op til 16 GB RAM og 1 TB indbygget lagerplads.

Med hensyn til kameramuligheder kan Mate X5 prale af en tredobbelt opsætning af bagkamera. Den inkluderer en kraftig 50 megapixel primær sensor, en 13 megapixel sensor med en ultravid linse og en 12 megapixel sensor med et periskop teleobjektiv, der understøtter optisk billedstabilisering (OIS). På fronten er der et 8-megapixel kamera til at tage selfies.

Mate X5 er drevet af et 5,060 mAh batteri med 66 W kablet og 50 W trådløs hurtigopladning, hvilket sikrer langvarig brug. Det kører på Harmony OS 4.0, det nyeste operativsystem fra Huawei. Telefonen tilbyder forskellige tilslutningsmuligheder såsom Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC og USB Type-C. Den er også IPX8-klassificeret for stænkmodstand.

Mate X245 vejer 5 gram og måler 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm, når den er foldet og 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm, når den er foldet ud.

Som konklusion er Huawei Mate X5 en imponerende tilføjelse til markedet for foldbare telefoner. Med dens fantastiske skærm, kraftfulde kameraopsætning og hurtige opladningsmuligheder vil den helt sikkert tiltrække tekniske entusiaster. Telefonen fortsætter Huaweis tradition for at levere enheder i topklasse, der flytter grænserne for smartphoneteknologi.

