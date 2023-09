Huawei Mate 60 Pro+ lanceres i Kina med imponerende funktioner

By

Huawei har for nylig afsløret sin seneste tilføjelse til Mate-serien, Huawei Mate 60 Pro+. Denne nye model slutter sig til de tidligere lancerede Huawei Mate 60 og Huawei Mate 60 Pro. Selvom virksomheden endnu ikke har afsløret processordetaljerne, spekuleres det i, at telefonerne vil blive drevet af en in-house Kirin 9000s SoC.

Huawei Mate 60 Pro+ kan prale af en stor 6.82-tommer OLED-skærm og en 48-megapixel primær sensor bagpå. Den understøtter også hurtig opladning med muligheder for både kablet (88W) og trådløs (50W) opladning. Telefonen er tilgængelig til forudbestilling i Kina med to lagervarianter – 16GB + 512GB og 16GB + 1TB.

Med hensyn til specifikationer har Huawei Mate 60 Pro+ en 6.82-tommer LPTO OLED-skærm med en opløsning på 1.5K og en opdateringshastighed på op til 120Hz. Den er udstyret med Harmony OS 4.0 og har en uspecificeret processor, 16 GB RAM og op til 1 TB indbygget lagerplads.

På kamerafronten har Huawei Mate 60 Pro+ et tredobbelt bagkameraopsætning, inklusive en 48-megapixel primær sensor med optisk billedstabilisering (OIS), en 40-megapixel sensor med et ultra-vidvinkelobjektiv og en 48-megapixel sensor. megapixel ultramakro-teleobjektiv med OIS. Frontkameraet har en 13-megapixel sensor.

Mate 60 Pro+ strømforsynes med et 5,000 mAh batteri, der understøtter hurtig opladning, inklusive 88 W kablet opladning, 50 W trådløs opladning og 20 W trådløs omvendt hurtig opladning. Telefonen tilbyder også forskellige tilslutningsmuligheder såsom WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, to-satellitkommunikation og USB Type-C. Den har en fingeraftrykssensor på skærmen for sikkerhed og har en IP68-klassificering for støv- og stænkmodstand.

Selvom prisen på Huawei Mate 60 Pro+ ikke er blevet afsløret endnu, er den i øjeblikket tilgængelig for forudbestilling i Kina med et nominelt beløb på 1,000 CNY (ca. 11,300 Rs.).

Samlet set ser Huawei Mate 60 Pro+ ud til at være en funktionsspækket smartphone med imponerende specifikationer, en skærm i høj kvalitet og en kraftfuld kameraopsætning. Den tilbyder avancerede opladningsmuligheder og en generøs mængde af lagermuligheder. Huawei-fans kan forvente, at denne enhed leverer en førsteklasses brugeroplevelse.

kilder:

– [Kilde 1: Gadgets 360](https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-mate-60-pro-plus-sale-china-price-cny-1000-specifications-features-2682641)

– [Kilde 2: Orbital Podcast](https://gadgets.ndtv.com/mobiles/podcast/orbital-podcast-episode-269-iqoo-neo-7-pro-review-price-in-india-2682586)

– Definitioner: OLED – Organic Light-Emitting Diode, SoC – System-on-Chip, OIS – Optisk billedstabilisering, IP68 – Ingress Protection rating på 68, hvilket betyder, at den giver støv- og vandbestandighed.