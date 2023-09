Huawei Mate 60 Pro+: En oversigt over topmodellen i Mate 60-familien

Huawei Mate 60 Pro+ er den seneste tilføjelse til Huaweis Mate 60-serie efter lanceringerne af Mate 60 og Mate 60 Pro. Denne topmodel bygger på funktionerne i den almindelige Pro-model og tager dem til næste niveau.

Startende med chipsættet har Huawei ikke afsløret de nøjagtige specifikationer, men det menes at være drevet af 7nm Kirin 9000s-chipsættet produceret i Kina. Mate 60 Pro+ kommer med 16 GB RAM (op fra 12 GB på Pro-modellen) og tilbyder lagermuligheder på 512 GB eller 1 TB, som kan udvides via Huaweis proprietære NM-kortformat.

Displayet på Mate 60 Pro+ er et 6.82-tommer LTPO OLED-panel, der ligner Pro-modellen, men med en højere opløsning på 1,260 x 2,720 pixels. Det er et 10-bit panel med en opdateringshastighed fra 1Hz til 120Hz og har 300Hz touch-sampling. Lysstyrken styres af en 1,440Hz højfrekvent PWM-dæmpning.

Med hensyn til holdbarhed er Mate 60 Pro+ klassificeret IP68 for vand- og støvbestandighed og kan tåle at blive nedsænket i vand op til 6 meter (20 fod) i en halv time. Den har også anden generation af Kunlun-glas til beskyttelse mod ridser og skader.

Mate 60 Pro+ har et tredobbelt hul-design på skærmen med et hul til 13 MP selfie-kameraet og to huller til 3D Time of Flight (ToF)-systemet. På bagsiden kan den prale af en imponerende kameraopsætning. Hovedmodulet rummer en 48MP-sensor med et OIS-aktiveret objektiv, mens periskopmodulet har en 48MP-sensor og et 90mm f/3.0-objektiv med OIS. Det ultrabrede kamera er blevet opgraderet til en 40 MP-sensor.

Batterikapaciteten forbliver uændret i forhold til Pro-modellen med et 5,000 mAh batteri, der understøtter hurtig opladning ved 88W kablet og 50W trådløs hastighed. Den tilbyder også 20W omvendt trådløs opladning til opladning af andre enheder. Tilslutningsmuligheder inkluderer Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 med LDAC- og L2HC-codecs, NFC og en IR-blaster.

En unik egenskab ved Mate 60 Pro+ er dens evne til at foretage taleopkald over Tiantong-satellitnetværket, foruden tovejs tekstbeskeder over BeiDou-netværket. De nøjagtige abonnementsoplysninger for denne tjeneste er ikke blevet oplyst.

Huawei Mate 60 Pro+ forventes at begynde at blive leveret den 9. oktober, med priser, der endnu ikke er offentliggjort. Kunder kan dog reservere en plads i kø ved at placere et depositum på CNY 1,000 (ca. $135). Farvemuligheder for Mate 60 Pro+ inkluderer sort og creme, med både 512 GB og 1 TB tilgængelige lagermuligheder.

Definitioner:

– Kirin 9000s: Et 7nm-chipsæt fremstillet af Huawei.

– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, en teknologi, der bruges i OLED-skærme for forbedret strømeffektivitet.

– IP68: En international standard for vand- og støvbestandighed.

– OIS: Optisk billedstabilisering, en teknologi, der bruges i kameralinser til at reducere sløring forårsaget af kamerarystelser.

– ToF: Time of Flight, en teknologi, der bruges i kameraer til at måle afstanden mellem kameraet og motivet.

– BeiDou: Et kinesisk satellitnavigationssystem.

– Tiantong: Et satellitnetværk, der muliggør taleopkald og tekstbeskeder i fjerntliggende områder.

