Huawei begynder Presales for Mate 60 Pro+ smartphone

Kinas teknologigigant Huawei Technologies har annonceret starten på presales for sin seneste smartphone, Mate 60 Pro+. Denne nye tilføjelse til Mate-serien kommer efter virksomhedens succes med at overvinde amerikanske sanktioner. Forudbestillinger til telefonen begyndte på Huaweis officielle onlinebutik med forventet levering den 9. oktober.

Mate 60 Pro+ kan prale af imponerende funktioner, herunder muligheden for at oprette forbindelse til to satellitter samtidigt og et større internt lager sammenlignet med dens forgænger, Mate 60 Pro. Selvom prisen ikke er offentliggjort, har telefonen skabt interesse blandt forbrugerne på grund af dens rapporterede høje downloadhastigheder på 5G-netværk.

Huaweis evne til at producere avancerede håndsætmodeller har været begrænset siden 2019, hvor USA indførte restriktioner for virksomhedens adgang til chipfremstillingsværktøjer. Som et resultat var Huawei kun i stand til at frigive et begrænset antal 5G-modeller ved hjælp af lagrede chips. Mate 60 Pro+ demonstrerer dog et gennembrud for virksomheden med at overvinde disse udfordringer.

Udover Mate 60 Pro+ lancerede Huawei også Huawei Mate X5, en ny version af dens foldbare telefonserie. Dette indikerer virksomhedens fortsatte engagement i innovation og at give kunderne banebrydende teknologi.

Samlet set betyder forsalget af Mate 60 Pro+ Huaweis vilje til at overvinde forhindringer og fastholde sin position som en global teknologileder.

