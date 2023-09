Sådan deler du webstedslinks på tværs af Apple-enheder

Resumé: Lær, hvordan du nemt deler webstedslinks på tværs af dine Apple-enheder ved hjælp af iCloud og Safari. Denne funktion er især nyttig, når du vil fortsætte med at gennemse en webside på en anden enhed eller have adgang til en bestemt side på flere enheder. Følg disse trin for at konfigurere og bruge denne praktiske funktion.

Hvis du primært bruger Apple-enheder såsom en iPhone, iPad og MacBook, har du mulighed for at dele hjemmesidelinks mere flydende. Der er dog et par krav for at sikre, at denne funktion fungerer problemfrit. For eksempel, hvis du bruger en Mac med macOS Mojave 10.14.3 eller ældre, skal din iPhone eller iPad køre iOS (eller iPad OS) 12 eller tidligere. Hvis din Mac bruger macOS Mojave 10.14.4 eller nyere, skal din iPhone eller iPad have iOS eller iPad OS 13 eller nyere installeret.

Når du har opfyldt de nødvendige krav, kan du begynde at browse på websteder på én enhed og nemt sende dem til en anden enhed for at fortsætte, hvor du slap. Denne funktion er perfekt til at se billeder eller videoer mere detaljeret på en større skærm, skifte til en mere bærbar enhed, mens du holder en bestemt side med dig, eller starte en transaktion på én enhed og fuldføre den på en anden enhed, hvor dine betalingsoplysninger er gemt .

For at konfigurere denne funktion skal du aktivere iCloud til at dele Safari-faner på tværs af alle dine tilsluttede Apple-enheder. På din iPhone, iPad eller iPod Touch skal du gå til Indstillinger > iCloud > Safari og aktivere vippekontakten. På din Mac skal du gå til Systemindstillinger > iCloud > Safari og aktivere skiftekontakten.

Når iCloud er konfigureret til Safari, kan du begynde at dele faner. På din iPhone, iPad eller iPod Touch skal du åbne Safari, trykke på knappen Faner og trykke på plus-ikonet (+) for at åbne en ny fane. Alle åbne Safari-faner fra andre tilsluttede enheder vises på startsiden for den nye fane. Tryk på et fanelink for at åbne det på din enhed, eller hold linket nede for at lukke det på den anden enhed. På din Mac skal du åbne Safari, vælge menuen Bogmærker og vælge Vis startside. Fra startsiden kan du få adgang til de åbne faner på andre tilsluttede enheder.

Hvis du ikke kan se åbne Safari-faner på tværs af dine enheder, skal du sørge for, at du er logget ind med det samme Apple ID på dem alle. Hvis du bruger et andet Apple ID, skal du skifte til det, du bruger til dine andre Apple-enheder.

Med denne enkle opsætning kan du nemt dele webstedslinks på tværs af dine Apple-enheder og nyde en problemfri browsingoplevelse. Prøv det, og strømline din online browsing på tværs af alle dine enheder.

