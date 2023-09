Sådan pinger du dit Apple Watch ved hjælp af iPhones kontrolcenter

En af de nye funktioner i iOS 17 giver dig mulighed for at pinge dit tilknyttede Apple Watch ved hjælp af din iPhones kontrolcenter uden at skulle gennem Find My-appen. Denne praktiske funktion er især nyttig, når du forsøger at placere dit Apple Watch på svært tilgængelige steder som under sofaen eller i en skuffe.

For at gøre brug af denne funktion, skal du manuelt tilføje knappen "Ping My Watch" til dit kontrolcenter. Sådan gør du:

1. Åbn appen Indstillinger på din iPhone.

2. Gå til afsnittet Kontrolcenter.

3. Under "Flere kontroller" skal du trykke på det grønne "+"-ikon for indstillingen Ping My Watch.

Når du har tilføjet knappen Ping My Watch til dit kontrolcenter, kan du nemt finde dit Apple Watch ved at trykke på ikonet. Dette vil få dit Apple Watch til at udsende en hørbar tone, hvilket gør det nemmere for dig at finde.

Det er vigtigt at bemærke, at Ping My Watch-funktionen kun virker, når din iPhone og Apple Watch er inden for Bluetooth-rækkevidde eller tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk. Hvis dit Apple Watch bliver væk eller stjålet, skal du stadig bruge Find My-appen til at finde det.

Du kan bruge Ping My Watch-funktionen, selvom dit Apple Watch er låst, oplades eller på dit håndled. Dette gør det til et alsidigt værktøj til at finde dit ur i enhver situation.

Afslutningsvis giver den nye Ping My Watch-funktion i iOS 17's kontrolcenter dig mulighed for nemt at finde dit Apple Watch ved hjælp af din iPhone. Ved at tilføje knappen Ping My Watch til dit kontrolcenter, kan du få dit Apple Watch til at udsende en hørbar tone for at hjælpe dig med at finde det. Bare sørg for, at din iPhone og Apple Watch er inden for rækkevidde eller forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.+