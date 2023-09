Sådan optimeres lagring på MacOS-enheder

Hvis du ejer en MacBook Pro eller MacBook Air med begrænset lagerplads, ved du, hvor hurtigt den plads kan fyldes op. MacOS har dog en indbygget funktion kaldet Optimize Storage, der kan hjælpe med at spare værdifuld plads på din harddisk. Denne funktion fungerer sammen med "Gem i iCloud" og "Tøm papirkurven automatisk", og den fjerner automatisk Apple TV-film og tv-udsendelser, som du har set, samt beholder kun de seneste vedhæftede filer, når lagerplads bliver et problem .

Følg disse trin for at aktivere funktionen Optimer lagring på din MacOS-enhed:

Sørg for, at din enhed kører MacOS og er opdateret til den nyeste version. Åbn Systemindstillinger fra Launchpad eller menuen. I venstre sidebjælke skal du klikke på "Generelt" og derefter klikke på "Lager". Fra listen over muligheder skal du klikke på "Optimer" og bekræfte dit valg.

Når du har aktiveret Optimize Storage, begynder MacOS at frigøre plads ved at fjerne videodata fra Apple TV+ og kun bevare de seneste vedhæftede filer i e-mail. Hvis du ofte ser Apple TV+ eller lejer og køber film fra Apples digitale butik, vil du muligvis bemærke en betydelig stigning i tilgængelig lagerplads.

Det er vigtigt at bemærke, at denne funktion ikke påvirker videoer, du har downloadet eller oprettet, og tv-udsendelser eller film, du har købt, kan til enhver tid gendownloades. Hvis du er en hyppig køber eller lejer af videomedier, kan brug af funktionen Optimer lagring forhindre din MacOS-enhed i at blive fyldt op for hurtigt.

kilder:

Kildeartikel: Cliff Joseph/ZDNET

Bemærk: URL-kildelinks er ikke angivet