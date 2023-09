Sådan bruger du FaceTime på Apple TV med tvOS 17

By

Den seneste tvOS 17-opdatering til Apple TV bringer en spændende ny funktion: FaceTime-appen. Nu kan Apple TV-brugere foretage FaceTime-opkald direkte fra deres tv ved hjælp af kontinuitetskamerafunktionen på deres iPhone, der kører iOS 17. Dette giver mulighed for en videoopkaldsoplevelse på storskærm, der er praktisk og perfekt til virksomhedsmøder.

For at bruge FaceTime på Apple TV med tvOS 17 skal du have følgende forudsætninger:

– tvOS 17 installeret på dit Apple TV

– iOS 17 installeret på din iPhone

– Både Apple TV og iPhone er logget ind med det samme Apple ID

– Både iPhone og Apple TV tilsluttet det samme WiFi-netværk

– En iPhone med Continuity Camera-understøttelse (iPhone XR eller nyere modeller)

Da Apple TV ikke har et indbygget kamera, blev Continuity Camera-funktionen fra macOS overført til tvOS 17. Når du åbner FaceTime-appen på dit Apple TV, vil du modtage en notifikation på din iPhone om at forbinde den til Apple TV'et . Når du er tilsluttet, bliver du bedt om at placere din iPhone i liggende tilstand nær tv'et med bakkameraet vendt mod dig.

Følg disse trin for at foretage et FaceTime-opkald på Apple TV med tvOS 17:

1. Start FaceTime-appen på dit Apple TV.

2. Vælg det Apple ID, du vil bruge til FaceTime-opkald.

3. Tryk på meddelelsen på din iPhone, og accepter forbindelsen.

4. Placer din iPhone i den anbefalede retning nær tv'et.

5. Vælg den kontakt, du vil ringe til.

6. Når kontakten har accepteret dit opkald, skal du vælge mellem tre videotilstande: Center Stage, Portræt og Reaktioner.

Brug af FaceTime på Apple TV har fordele såsom bekvemmeligheden ved en videoopkaldsoplevelse på stor skærm og bedre videokvalitet på grund af brugen af ​​iPhones bagkameraer. Det er dog vigtigt at bemærke, at FaceTime på Apple TV kun er tilgængelig på 4K-klare Apple TV-bokse.

Udover FaceTime kan du også bruge din iPhone som fjernbetjening til at styre Apple TV. Så uanset om det er vigtige familiemøder eller forretningsopkald, kan du nu nyde oplevelsen på en større tv-skærm.

