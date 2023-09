Deltag i Freestar Collective i Starfield: A Guide

I det store univers af Starfield tilbyder Freestar Collective en mere uregerlig og vilde vesten livsstil sammenlignet med de mere strukturerede United Colonies. Men det betyder ikke, at de mangler dygtighed og beslutsomhed. Hvis du er klar til at omfavne eventyrets ånd og blive en del af Freestar Collective, her er hvordan du kan deltage.

For det første er det vigtigt at bemærke, at du ikke vil være i stand til at slutte dig til Freestar Collectives vigtigste sikkerhedsstyrker. Disse stillinger er forbeholdt de personer, der håndterer trusler som ødelæggelsen af ​​FC-fragtskibe. I stedet kan du blive medlem af Freestar Rangers, en gruppe af barske individer, som ofte har til opgave at løse problemer på grænsen. Freestar Rangers har en vis prestige, men det er tilrådeligt ikke at nævne dit engagement med Crimson Fleet, United Colonies eller Ryujin Industries.

For at blive medlem af Freestar Collective, specifikt Freestar Rangers, skal du komme til Akila City, Akila, i Cheyenne-systemet. Hvis du har været i denne by før, er du måske bekendt med den igangværende situation med bankrøverier. Hvis ikke, skal du tage fat på det først. Tal med marskal Daniel Blake foran banken. Han vil bede dig om at forhandle med røverne, og hvis det mislykkes, bliver du nødt til at eliminere dem ved at gå ind bagved.

Når du har haft succes med bankrøverne, så tal med Marshal Blake igen. Han vil foreslå at tilmelde sig Freestar Rangers. Fortsæt til The Rock og find Ranger Emma Wilcox. Hun vil give dig de nødvendige oplysninger for at blive medlem af gruppen.

Hvis du beslutter dig for at fortsætte, vil Ranger Wilcox bede dig om at vælge en af ​​fire off-planet-opgaver for at bevise dig selv. Hver opgave kommer med en anden kreditbelønning, så vælg i overensstemmelse hermed. En mulighed er at eliminere en Crimson Fleet-pirat, hvilket kan gøres uden at forlade dit skib. Når du har fuldført opgaven, skal du vende tilbage til Emma og informere hende om din succes. Hun vil derefter tage dig til Blakes kontor, hvor han vil gøre dig til en officiel Freestar Ranger.

Hvis du er interesseret i yderligere eventyr som Freestar Ranger, vil Emma få yderligere opgaver, så du kan fortsætte quest-kæden.

Som konklusion kræver det beslutsomhed, dygtighed og en vilje til at omfavne den utæmmede grænse at blive medlem af Freestar Collective i Starfield. Ved at følge disse trin kan du blive et værdsat medlem af Freestar Rangers og begive dig ud på spændende eventyr i det store Starfield-univers.

