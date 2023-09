Sådan får du skibsdele i Starfield

Skibsdele er vigtige elementer i spillet Starfield, da de reparerer en betydelig del af dit skibs skrog og giver dig mulighed for at fortsætte dine udforskninger. Men på grund af deres masse på 10.00 hver, kan du kun medbringe et begrænset antal af disse dele, mens du er på eventyr. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man får flere af dem.

Der er flere måder at erhverve skibsdele på i Starfield. For det første kan du købe dem fra forskellige leverandører og butikker. Disse dele vil typisk vises øverst på deres liste over varer på grund af deres betydning. Nogle kendte steder, hvor du kan købe skibsdele, omfatter Jemison Mercantile i New Atlantis, Newill's Goods i Neon og Shepherd's General Store i Akila. Derudover er handelsmyndighedernes kiosker, handelsskibe og butikker også pålidelige kilder til køb af skibsdele. Andre potentielle leverandører kan bære skibsdele, så det er værd at tjekke med dem, hvis du har brug for det.

Udover at købe skibsdele, kan du også finde dem, mens du udforsker og plyndrer. Hold øje med plyndrebare opbevaringscontainere, da de kan indeholde skibsdele. Nogle gange kan du tilfældigt falde over skibsdele, mens du søger gennem disse containere. Derudover kan ødelagte skibe også give skibsdele. Selvom de ikke altid vil tabe dem, er det stadig værd at tjekke hvert nedskudt skib. Især Crimson Fleet-skibe har større sandsynlighed for at tabe skibsdele.

Hvis du støder på et venligt fraktionsskib, der er involveret i en luftkamp, ​​har du mulighed for at anmode om "nogle ekstra reparationsdele" som belønning for at redde dem. Dette er en fantastisk måde at få skibsdele gratis på, da de fleste skibe vil være villige til at give dig nogle.

Husk, at du ud over disse metoder også kan betale for skibsreparationer ved at tale med en skibstekniker ved en havn i en by eller i skibsservicebygningen.

Hold dig velforsynet med skibsdele for at sikre, at dit skib forbliver i top stand, mens du udforsker de store områder af Starfield. Godt eventyr!

