Sådan tager du kontrol over din YouTube-oplevelse og undgår den vanedannende algoritme

Resumé: YouTube-hjemmesiden kan være et tidsfald, designet til at holde dig til at se videoer så længe som muligt. Men hvis du vil have mere kontrol over, hvordan du bruger din tid på YouTube, kan du nu undgå den vanedannende algoritme. Ved at slå din YouTube-afspilningshistorik fra, vil der ikke være nogen anbefalede videoer på startsiden. Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer det.

For at tage kontrol over din YouTube-oplevelse kan du starte med at gå til siden Min Google-aktivitet, hvor du kan kontrollere de oplysninger, Google opbevarer om dig. Derfra skal du klikke på din YouTube-historik, og du bliver spurgt, om du vil sætte din historie på pause. Ved at klikke på knappen Pause kan du slå din YouTube-afspilningshistorik fra.

Når du har slået din historik fra, vil du ikke se nogen anbefalede videoer på YouTube-startsiden. I stedet bliver du nødt til aktivt at opsøge videoer, der interesserer dig. Du kan stadig bruge søgefunktionen til at finde specifikt indhold, men en bedre løsning er at udforske dine YouTube-abonnementer.

Ved at klikke på "Abonnementer" på YouTubes startside kan du se de seneste videoer, der er uploadet af de kanaler, du abonnerer på. Dette giver dig mulighed for at få en mere kurateret oplevelse baseret på dine personlige præferencer. Abonnementsfeedet viser videoer, der stemmer overens med den slags indhold, du vil se, snarere end hvad algoritmen forudsiger baseret på din tidligere adfærd.

Selvom det kan kræve en smule mere indsats, giver afhængighed af abonnementer dig mere handlekraft over din YouTube-oplevelse. I stedet for at få vist videoer, som du tidligere har haft svært ved at modstå, vil du blive eksponeret for indhold, der stemmer overens med den slags person, du gerne vil være. Uanset om det er havevideoer eller andre interesser, kan abonnementsfeedet give dig en mere behagelig og tilsigtet YouTube-oplevelse.

At tage kontrol over din YouTube-afspilningshistorik og stole på abonnementer er en enkel måde at undgå den vanedannende algoritme og bruge din tid på YouTube mere målrettet. Prøv det og genvind handlefrihed over dine onlineaktiviteter.

Kilde: Original artikel af Justin Pot om How-To Geek.