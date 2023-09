World Series of Warzone Finals: Sådan får du en gratis Modern Warfare 3 Beta-kode

World Series of Warzone Finals er lige rundt om hjørnet, og hvis du er fan af det populære battle royale-spil, får du en godbid. Activision har annonceret, at de vil give gratis Modern Warfare 3 betakoder væk til heldige seere. Her er alt, hvad du behøver at vide om, hvordan du bliver en af ​​de heldige modtagere.

Efter en lang og opslidende proces med kvalifikationer har 50 hold fra hele verden sikret sig deres plads i $600,000 World Series of Warzone Grand Final. Denne begivenhed, der finder sted i Londons Copper Box Arena den 16. september, lover at blive en første af sin slags LAN-oplevelse for Warzones mest dedikerede konkurrenter.

Men de seneste nerver til Cronen Squall i sæson 5 Reloaded har bragt en vis usikkerhed til forberedelsesprocessen til finalisterne. Fællesskabsmedlemmer har argumenteret for alternative våben til at erstatte kampgeværet, og vi må vente og se, hvad de professionelle vælger at bruge på hovedscenen.

Lad os nu tale om de spændende nyheder. Activision har besluttet at tilføje endnu mere incitament for fans til at tune ind på World Series of Warzone Finals ved at tilbyde Modern Warfare 3 betakoder som seerbelønninger. CharlieIntel har rapporteret, at der vil være i alt 50,000 betakoder på højkant under begivenheden.

For at have en chance for at vinde en af ​​disse koder, skal du se World Series of Warzone Finals den 16. september. Ved at se mindst en time af turneringen vil du tjene én deltagelse. Du kan maksimalt tjene tre tilmeldinger ved at se tre timer af begivenheden. Så jo mere du ser, jo større er dine chancer for at få en betakode.

For at kvalificere dig til en betakode skal du oprette en Activision-konto og linke den til din Battle.net-, PSN-, Xbox- eller Steam-konto. Derudover skal du linke din YouTube- eller Twitch-konto til din Activision-konto. Til sidst skal du sørge for at se turneringen live på din foretrukne platform, mens du er logget ind med en tilknyttet konto for at optjene dine belønninger.

Så sæt kryds i dine kalendere for den 16. september, og gør dig klar til at se World Series of Warzone Finals for din chance for at vinde en gratis Modern Warfare 3 betakode. Begynd at forberede dig nu ved at oprette din Activision-konto og linke den til dine spil- og streamingplatforme. Held og lykke!

