iOS 17: Sådan opretter du brugerdefinerede kontaktplakater og deler kontakter ved hjælp af NameDrop

iOS 17, det seneste operativsystem til iPhones, vil snart blive frigivet sammen med Apples nye produktsortiment. Denne opdatering introducerer flere spændende funktioner, der giver brugerne mulighed for at tilpasse deres iPhones som aldrig før. En bemærkelsesværdig funktion er evnen til at skabe en unik 'plakat' for hver kontakt. Dette tilpassede billede vil fylde din skærm, når du er i gang med et opkald med den pågældende person, eller når de ringer til dig.

For at oprette en kontaktplakat skal du blot trykke på "Kontaktbillede og plakat" i kontaktpersonens profil. Derfra kan du vælge en baggrund til plakaten. Mulighederne omfatter brug af et foto, en farvebaggrund, en Memoji eller et monogram. Du kan tilpasse kontaktens navns udseende, herunder skrifttype og farve. Baggrundsbilledet kan også redigeres ved at beskære det, anvende filtre eller fjerne baggrunden.

iOS 17 introducerer også en ny funktion kaldet NameDrop, som giver brugerne mulighed for hurtigt at dele deres kontaktoplysninger uden manuelt at indtaste navne og telefonnumre. For at bruge NameDrop skal brugerne holde deres iPhones tæt sammen, på samme måde som Apple Pay bruges. Der vises en pop op med de modtagne kontaktoplysninger, der giver mulighed for at redigere de modtagne kontaktoplysninger.

At opdatere en kontaktplakat på iOS 17 er lige så simpelt som at følge de indledende trin for at oprette den. Bare åbn Telefon-appen, find den kontakt, du vil redigere, og tryk på "Kontakt plakat og foto" for at foretage de ønskede opdateringer. Derudover kan brugere oprette en kontaktplakat og et billede til sig selv ved at få adgang til deres eget kontaktkort i telefonappen og trykke på "Mit kort".

Bemærk venligst, at kontaktplakater kan deles med andre, men brugere har mulighed for at deaktivere automatisk deling. Desværre er NameDrop i øjeblikket kun tilgængelig til deling af kontakter mellem kompatible Apple-enheder og er ikke tilgængelig for Android-brugere.

kilder:

– Maria Diaz, ZDNet