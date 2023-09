Sådan undgår du at blive overbelastet i Starfield

Starfield, den seneste RPG fra Bethesda, er et massivt spil fyldt med quests, genstande og aliens. Det er dog nemt at finde dig selv overbelastet og ude af stand til at rejse hurtigt eller spurte. Men frygt ej! Der er måder at undgå denne frustrerende situation på.

For det første skal du stoppe med at gribe alt, hvad du støder på. Selvom det er fristende at samle hver eneste lille genstand, er det ikke nødvendigt. At sælge varer med lav værdi vil ikke give meget fortjeneste, så fokuser på at fuldføre quests og sælge varer af høj værdi i stedet. Efterlad skrammel og spar dig selv for besværet.

Dernæst skal du øge din bæreevne. I Starfield, som i andre Bethesda-spil, er visse statistikker essentielle. Hvis du øger din bæreevne, kan du bære mere uden at blive overbebyrdet. Begynd at slibe tidligt for at låse op for højere niveauer og spare dig selv tid i det lange løb.

Gør det til en vane regelmæssigt at tjekke for tunge genstande i dit lager. Sortering af dit lager efter vægt vil hjælpe dig med at identificere og administrere disse varer. Vær særlig opmærksom på skibsdele, som er tunge, men ofte overses, da de er kategoriseret som hjælpeartikler. Opbevar skibsdele på dit skib i stedet for at bære dem rundt.

Vælg et par våben til brug og sælg eller opbevar resten. Dette vil give dig mulighed for at fokusere dine færdigheder, bære mindre ammunition og undgå at blive tynget af flere våben. Udnyt også dit skibs lastrum til at opbevare ressourcer, værdigenstande og genstande, der optager plads i dit inventar.

Hold øje med rumdragter, der giver ekstra opbevaringskapacitet. Disse dragter kan øge din bæreevne betydeligt og gøre dine eventyr mere overskuelige. Derudover, hvis du har en ledsager, skal du bruge deres lagerplads til at sprede vægten rundt og lette din byrde.

Hvis alt andet fejler, skal du bruge kemikalier eller alkohol for midlertidigt at øge din bæreevne. Brug dem dog sparsomt og vær opmærksom på eventuelle negative virkninger, de kan have på din karakter.

Ved at følge disse tips og tricks kan du undgå at blive overbelastet i Starfield og nyde en mere problemfri spiloplevelse.

