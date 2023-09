Sådan undgår du at blive overbelastet i Starfield

Starfield, Bethesdas seneste RPG, er et massivt spil fyldt med quests, rumvæsenmøder og et væld af genstande at samle på. Det er nemt at lade sig rive med og finde sig selv overbebyrdet med for meget skrammel, hvilket gør det svært at bevæge sig frit rundt i spillet. Med et par tips og tricks kan du dog undgå denne frustrerende situation.

Først skal du fokusere på at øge din bæreevne. Forøg statistik, der giver dig mulighed for at bære mere vægt uden at blive overbebyrdet. Dette vil være nyttigt under hele din rejse og spare dig tid i det lange løb. Tjek desuden regelmæssigt dit lager for tunge genstande, der optager unødvendig plads. Sorter dit varelager efter vægt og slip af med alle genstande, der tynger dig.

En almindelig synder ved overbelastning er skibsdele. Selvom disse ting er nyttige til at reparere dit skib under kamp, ​​vejer de 10 kg hver. Sørg for at dobbelttjekke dit inventar og opbevare disse omfangsrige genstande på dit skib i stedet for at bære dem rundt.

Når det kommer til våben, så vælg et par favoritter og sælg eller gem resten. Dette vil hjælpe dig med at specialisere dine færdigheder, bære mindre ammunition og undgå at håndtere adskillige våben på én gang. Opbevar overskydende genstande i dit skibs lastrum for at frigøre plads i dit inventar. Brug genvejstasten fra Bethesda til hurtigt at sende ressourcer og værdigenstande til dit skib.

Hold øje med rumdragter, der giver ekstra opbevaring. Disse kan øge din bæreevne betydeligt og hjælpe med at lette byrden af ​​overskydende genstande. Hvis du har en ledsager i spillet, så brug deres lagerplads til at lette din byrde.

Til sidst, hvis du stadig er overbebyrdet, så overvej at bruge kemikalier eller sprut for midlertidigt at øge din bæreevne. Disse genstande giver en midlertidig løsning og bør bruges sparsomt.

Ved at følge disse tips kan du effektivt administrere dit lager i Starfield og undgå at blive overbelastet. Nyd din rejse gennem Bethesdas store åbne verden RPG!

kilder:

– Kilde: original artikel