Nyt Digital Fashion Residency-program styrker kunstnere i Web3-økosystemet

Det indledende Digital Fashion Residency-program, skabt af Draup, Vertical og Lens Protocol, har annonceret sine første 26 vindende ansøgere. Programmet sigter mod at styrke både eksisterende digitale designere og nytilkomne ved at tilbyde gratis træning over et seks ugers kursus. Workshopsene dækker forskellige emner, herunder udviklingen af ​​digital mode, digital tekstilskabelse, augmented reality (AR) og spil. I slutningen af ​​programmet vil beboerne arbejde på et afsluttende projekt, der skal udstilles i oktober.

Vertical, en blockchain-baseret kunstkurator og konsulentvirksomhed, har tidligere været vært for workshops relateret til Web3 og kunst, men fokuserer nu på digital mode for første gang. Grundlægger og administrerende direktør Micol Ap forklarer, at mange kunstnere og skabere, der går ind i rummet, kæmper for at navigere i teknologien og inkorporere den i deres praksis. Derfor besluttede de sig for at lave et program, der var specielt skræddersyet til digital mode.

Virksomheder, der investerer i disse kunstnere, forstår, at deres succes er afgørende for industriens fremtid. For eksempel har Epic Games, ejeren af ​​Fortnite, en fond til at belønne talentfulde skabere. Syky og Adidas har også ordninger på plads for at generere indtægter fra salget af digital mode skabt af deres kunstnere. Disse investeringer gør det ikke kun nemmere at købe og bære digital mode, men bidrager også til den bredere accept.

Programmet giver ikke kun træning, men fremmer også en følelse af fællesskab blandt deltagerne. Ap understreger vigtigheden af ​​støtte, når verden er kritisk over for det, de laver. Målet er at inspirere og løfte kunstnere i Web3-økosystemet, hvor begreber som metaverset og Web3 har oplevet et fald i offentlighedens stemning. Ved at uddanne og styrke kunstnere arbejder disse virksomheder aktivt på at bringe digital mode til mainstream.

kilder:

– Kildeartikel: [Indsæt venligst kildeartikelnavn og URL her]

– Draup: [Indsæt venligst en kort beskrivelse eller information om Draup her]

– Lodret: [Indsæt venligst en kort beskrivelse eller information om Vertikal her]

– Lens Protocol: [Indsæt venligst en kort beskrivelse eller information om Lens Protocol her]