Honor 90 5G skal lanceres i Indien i september

Honor 90 5G, der oprindeligt blev udgivet i Kina i maj, er klar til at finde vej til det indiske marked. HTech India, det firma, der er ansvarligt for at sælge telefonen i Indien, har bekræftet nøglespecifikationerne for den indiske variant. Ligesom sin kinesiske pendant vil den indiske variant blive drevet af en Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC og vil have et 5,000 mAh batteri med 66W hurtig opladning.

Den officielle produktside for Honor 90 5G på den indiske hjemmeside afslører andre vigtige detaljer. Telefonen vil være tilgængelig i forskellige farvemuligheder, herunder Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black og Peacock Blue. Et Amazon-mikrosite for den indiske variant af telefonen antyder, at den vil tilbyde forskellige RAM- og lagerkonfigurationer, der spænder fra 8GB + 256GB til 12GB + 512GB, med mulighed for at udvide vRAM med 7GB.

Honor 90 5G India-varianten vil køre på Magic OS 7.1, baseret på Android 13. Den har en 6.7-tommer AMOLED-skærm med en opløsning på 1.5K og en opdateringshastighed på op til 120Hz.

Telefonen er udstyret med et tredobbelt bagkameraopsætning, bestående af en 200-megapixel primær sensor med Honor Image Engine-understøttelse, et 12-megapixel ultra-vidvinkelobjektiv og et 2-megapixel makroobjektiv. Det forreste kamera, der er placeret i en center-justeret hulspalte, har en 50-megapixel sensor.

Enheden strømforsynes med et 5,000 mAh batteri, der understøtter 66W hurtig opladning via en USB Type-C-port. Honor hævder, at telefonen kan køre 20 timers lokale 720p-videoer, hvilket giver langvarig ydeevne. Med hensyn til tilslutningsmuligheder understøtter Honor 90 5G 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC og GPS.

Den forventede pris på Honor 90 5G i Indien er omkring Rs. 35,000.

Kilder: HTech India, Amazon, Honor India

