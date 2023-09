HMD Global annoncerer udvidelse af smartphone-porteføljen

HMD Global, det uafhængige finske firma bag Nokia-mærket, er klar til at udvide sin smartphone-portefølje med introduktionen af ​​telefoner under sit eget HMD-mærke. Denne meddelelse blev lavet af Jean-Francois Baril, medstifter, bestyrelsesformand og administrerende direktør for HMD Global.

Ifølge Baril vil både HMD- og Nokia-telefoner eksistere side om side, og kunderne kan se frem til et samarbejde "med spændende nye partnere". HMD Global har positioneret sig selv som den hurtigst voksende 5G-smartphone-producent og førende inden for bæredygtighed med sine reparerbare Nokia-enheder.

Med disse præstationer under bæltet er HMD Global nu klar til at gå uafhængigt ind på markedet og skabe en ny verden for telekommunikation med fokus på forbrugernes behov. Virksomheden er stolt af at være en af ​​de største smartphone-virksomheder i Europa og planlægger at levere højkvalitets, overkommelige mobile enheder til forbrugere globalt.

Selvom der ikke blev angivet nogen specifikke detaljer eller tidslinje i meddelelsen, forventes det, at HMD Global snart vil afsløre flere oplysninger.

