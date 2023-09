Spyware knyttet til det israelske firma NSO udnytter fejl i Apple-enheder

Forskere ved den digitale vagthund-gruppe Citizen Lab har opdaget spyware, som de mener er forbundet med det israelske firma NSO og udnytter en nyopdaget fejl i Apple-enheder. Spywaren, kendt som Pegasus, blev fundet på Apple-enheden af ​​en medarbejder fra en Washington-baseret civilsamfundsgruppe. Citizen Lab udtalte, at denne hændelse fremhæver den vigtige rolle, som civilsamfundet spiller i at opdage sofistikerede cyberangreb.

De specifikke detaljer vedrørende den berørte person og organisation er ikke blevet offentliggjort. Den pågældende fejl kan dog kompromittere iPhones, der kører den nyeste version af iOS (16.6), uden nogen interaktion fra offeret. Som et resultat af Citizen Labs resultater har Apple udgivet nye opdateringer for at løse sårbarhederne.

En NSO-talsmand gav ikke umiddelbar kommentar til undersøgelsen udført af Citizen Lab. Det er værd at bemærke, at NSO har været udsat for kontrol og har været sortlistet af den amerikanske regering siden 2021 på grund af påståede overgreb, herunder overvågning af embedsmænd og journalister.

Som svar på opdagelsen har Citizen Lab opfordret brugerne til at opdatere deres Apple-enheder for at beskytte mod potentielle sikkerhedsbrud. Apple har bekræftet eksistensen af ​​fejlen og har opfordret sine kunder til at installere de seneste softwareopdateringer.

Selvom denne hændelse rejser bekymringer om sikkerheden af ​​Apple-enheder, understreger den også vigtigheden af ​​et løbende samarbejde mellem cybersikkerhedsforskere og teknologivirksomheder. Sådanne partnerskaber kan hjælpe med at identificere og adressere sårbarheder, før de kan udnyttes af ondsindede aktører.

