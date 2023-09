Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme som Johnny Cage

Den meget ventede Mortal Kombat 1 er klar til at blive frigivet snart, og en af ​​de mest spændende afsløringer har været inddragelsen af ​​skuespilleren og kampkunstneren Jean-Claude Van Damme som karakteren Johnny Cage. Van Dammes involvering i spillet er særligt betydningsfuldt, fordi han spillede en nøglerolle i selve skabelsen af ​​Mortal Kombat.

Dengang udviklerne, Ed Boon og John Tobias, arbejdede for Midway, havde de oprindeligt henvendt sig til Van Damme for at medvirke i et arkadespil. Skuespilleren takkede dog nej til tilbuddet, hvilket fik Boon og Tobias til i stedet at udvikle deres eget originale kampspilsprojekt. Denne beslutning resulterede i sidste ende i Mortal Kombats fødsel.

Nu, i en nylig optræden i talkshowet Hot Ones, afslørede Ed Boon det første kig på Van Damme som Johnny Cage. Under interviewet diskuterede Boon skuespillerens historie med franchisen, mens han udholdt varmen fra en varm fløj på 71,000 Scoville-enheder. Boon afslørede, at de havde gjort flere forsøg på at få Van Damme involveret i fortiden, men denne gang slog de guld og formåede at sikre hans deltagelse.

I uddraget af Van Damme som Cage ser vi ham forberede sig på at kæmpe mod en anden version af Johnny Cage i sit hjem i Hollywood. Kostumet minder om Van Dammes yngre dage, især hans roller i Bloodsport og Kickboxer, iført det ikoniske outfit bestående af et bælte, hjemmesko og spandex-shorts.

Mortal Kombat 1 byder også på andre kendte kendte ansigter, inklusive Megan Fox som Nitara, John Cena som Peacemaker, Antony Starr som Homelander og JK Simmons som stemmen til Omni-Man. Disse karakterer er en del af spillets første Kombat Pack.

Fans venter spændt på udgivelsen af ​​Mortal Kombat 1, som er indstillet til at lancere den 19. september til Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC og Xbox Series X. Tidlig adgang er tilgængelig i fem dage gennem Premium Edition, som inkluderer spillet , den første Kombat Pack, og Jean-Claude Van Damme Johnny Cage-skindet.

