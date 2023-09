Få Samsung Galaxy S22 til en uovertruffen pris

Giffgaff, en kendt telefonforhandler, tilbyder Samsung Galaxy S22 5G til en utrolig lav pris på £339. Denne aftale giver dig mulighed for at købe en renoveret telefon i "god" stand med 128 GB lagerplads. Hvis du foretrækker et håndsæt i bedre stand, kan du vælge 'Som ny'-versionen til £479, som også inkluderer gratis levering. Telefonen fås i forskellige farver, såsom sort, pink guld, grøn og hvid.

Giffgaff giver en 24-måneders garanti for ekstra ro i sindet, når du køber en renoveret telefon. Inden den sendes ud, gennemgår telefonen et 30-punkts sundhedstjek, og batterilevetiden er garanteret mindst 80 % af dens oprindelige kapacitet. Derudover er alle telefoner professionelt dataslettede.

Hvis du er en ny gifgaff-bruger, skal du købe et dataabonnement med en minimumsværdi på £10 for 20GB. Denne plan er dog på månedlig rullende basis, hvilket betyder, at der ikke er nogen langsigtede kontrakter eller forpligtelser. Ydermere tilbyder gifgaff en 21-dages returret uden problemer eller vanskeligheder.

Samsung Galaxy S22, udgivet i 2022, har en forhåndspris på £769. Det kan prale af en lille størrelse, et alsidigt kamera, et elegant design og fremragende ydeevne. I betragtning af at den næste model, S23, ikke bød på mange væsentlige ændringer, er Galaxy S22 et stærkt anbefalet valg.

