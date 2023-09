Apple-aktionærer håber på lancering af iPhone 15 midt i Kina-bekymringer

Med Apples årlige produktlanceringsbegivenhed i september lige rundt om hjørnet, venter investorer spændt på afsløringen af ​​den længe ventede iPhone 15. Bekymringer om Kina har dog kastet en skygge over techgigantens aktie de seneste dage. Rapporter om et potentielt forbud mod statsansatte ved at bruge iPhones og andre udenlandske enheder på arbejde i Beijing har forårsaget en vis usikkerhed.

På trods af disse bekymringer havde Apples aktie klaret sig godt før nyheden fra Kina. Efter et kort hit på kvartalsindtjeningen i august steg aktien over 9 % i ugerne op til 5. september. Historisk set har perioden op til Apples årlige produktbegivenhed været bullish for selskabets aktier, især siden 2016, hvor Apple begyndte at klare sig bedre end S&P 500.

Når vi ser tilbage på Apples præstation i de foregående år, ser vi en blandet rekord. I 2016 handlede aktien fladt, før den hoppede næsten 7 % efter mediebegivenheden. I 2017 faldt aktierne, før de steg for at afslutte året. 2018 oplevede dog et fald efter begivenheden, mens 2019 og 2020 oplevede betydelige gevinster. I 2021 faldt aktien før rally efter begivenheden, og i 2022 snublede den i kølvandet.

Dette års produktlancering, omtalt som "Wonderlust", er indstillet til at omfatte en præsentation af CEO Tim Cook fra Apples hovedkvarter i Cupertino, Californien. De seneste nyheder om det potentielle forbud mod iPhone-brug af kinesiske statsansatte har kun øget forventningen til begivenheden.

Mens Apples aktie led tab i sidste uge, ser mange analytikere frasalget som overdrevet. Wedbush Securities mener for eksempel, at Apples aktiegevinster på det kinesiske smartphonemarked opvejer den potentielle virkning af et regeringsforbud. Goldman Sachs vurderer, at et sådant forbud vil påvirke cirka 7.5 % af Kinas beskæftigede befolkning og have en indvirkning på 1 % på Apples omsætning.

Jim Cramer, en fremtrædende investor, fortsætter med at stå ved sit optimistiske syn på Apple og udtaler, at kinesiske forbrugere stadig køber Apple-produkter. På trods af bekymringer om Kina forbliver Apple-aktionærerne håbefulde for lanceringen af ​​iPhone 15 og venter spændt på meddelelsen.

