"Jean-Claude Van Damme debuterer som Johnny Cage i Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 er indstillet til at byde på en spændende cast af berømtheder, herunder JK Simmons, John Cena og Megan Fox. En af de mest bemærkelsesværdige tilføjelser til spillet er dog 80'ernes actionstjerne Jean-Claude Van Damme, der optræder som Johnny Cage. Seriens medskaber Ed Boon har delt Van Dammes lighed i spillet online og afsløret hans karakters udseende.

I et interessant markedsføringstiltag optrådte Boon for nylig på YouTube-showet "Hot Ones", der var vært for First We Feast. I løbet af sin 14 minutter lange optræden diskuterede Boon Mortal Kombat 1 og seriens historie, mens han prøvede forskellige varme saucer med kyllingevinger. Videoen viste også nogle gameplay-optagelser, inklusive et kort glimt af Van Dammes karakter ved 5:52-mærket. I klippet pumper Van Damme luften, vender fuglen og har en slående lighed med sit yngre jeg.

Boon delte også en spændende historie om, hvordan Van Dammes involvering i Mortal Kombat 1 bringer serien fuld cirkel. Han afslørede, at spillet stammer fra NetherRealm Studios' mislykkede forsøg på at skabe et spil centreret omkring Jean-Claude Van Damme for omkring 30 år siden. På trods af indledende modstand fra Van Damme lykkedes det endelig for holdet at sikre hans deltagelse, hvilket skabte et spændende øjeblik for udviklingsteamet.

Van Damme som Johnny Cage vil være en del af Mortal Kombat 1's lanceringsdag Kombat Pack DLC, der udgives den 19. september til PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch og pc.

kilder:

– First We Feast's Hot Ones på YouTube