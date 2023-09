Harvard-forskere lancerer center for at studere teenagers digitale velvære

Harvard Universitys Graduate School of Education skal åbne Center for Digital Thriving i næste måned, et forskningscenter, der vil undersøge teenageres digitale velvære. Centret vil samarbejde med universiteter, psykiatriske fagfolk, pædagoger og familier for at udføre forskning og få indsigt i teknologiens indvirkning på unges psykologiske og følelsesmæssige velvære.

Et af centrets hovedformål er at forstå de udfordringer og muligheder, som teknologien giver unge mennesker. Forskerne har til formål at undersøge, hvordan brugen af ​​digitale enheder og platforme påvirker forskellige aspekter af teenageres liv, herunder deres mentale sundhed, sociale relationer og akademiske præstationer.

Ved at studere teenageres digitale vaner håber centret at identificere strategier og interventioner, der kan fremme positiv digital trivsel. Dette kunne indebære at uddanne forældre, undervisere og teenagere selv i sunde digitale vaner samt udvikling af værktøjer og ressourcer, der kan forbedre deres onlineoplevelser.

Centrets forskningsresultater vil være værdifulde ikke kun for forældre og undervisere, men også for politiske beslutningstagere og teknologivirksomheder. Det vil give evidensbaseret indsigt i virkningerne af teknologi på teenagere og hjælpe med at informere udviklingen af ​​politikker og retningslinjer, der fremmer ansvarlig og gavnlig brug af digitale platforme.

Overordnet set har Center for Digital Thriving ved Harvard University til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for digital velvære. Ved at udføre streng forskning og engagere sig med forskellige interessenter søger den at skabe en bedre forståelse af det komplekse forhold mellem teenagere og teknologi og bidrage til udviklingen af ​​strategier, der forbedrer deres velvære i den digitale tidsalder.

kilder:

– Harvard University's Graduate School of Education

– Center for Digital Thriving ved Harvard University