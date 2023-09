Irland omfavner kontantløs trend: Hvad betyder det for forbrugerne?

Irske kunder bliver i stigende grad bedt om at betale elektronisk i stedet for at bruge kontanter. Mange virksomheder, heriblandt Ryanair og livsstilsbutikken Oliver Bonas, har valgt at gå helt kontantløse. I 2022 blev 54 % af transaktionerne i Irland betalt med kontanter sammenlignet med lande som Italien, Spanien og Tyskland, hvor kontantforbruget stadig var højere.

Bevægelsen mod digitale betalinger bringer bekvemmelighed og eliminerer behovet for at medbringe kontanter, men det vækker også bekymring. Privatliv er et væsentligt problem med bekymringer om digitalt tyveri, bedrageri og deling af personlige oplysninger. Kontanter er fortsat afgørende for de digitalt marginaliserede og sårbare. Det giver en nødsituation, når elektroniske betalingssystemer svigter, og det giver større kontrol over udgifterne, især når man rejser uden for euroområdet.

På trods af bekvemmeligheden ved digitale betalinger kræver love om lovlige betalingsmidler ikke altid, at virksomheder accepterer kontanter. I 2010 anbefalede Europa-Kommissionen "obligatorisk accept" af kontanter i euroområdet, men den tillod også undtagelser. Udbydere kan afvise kontanter under ekstraordinære omstændigheder, såsom at tilbyde afvikling af en gæld på mindre end 5 € med en 200 €-seddel. I Irland er brugen af ​​kontanter underlagt kontraktlovgivningen, og virksomheder kan vælge at nægte kontantbetalinger under visse omstændigheder.

Mens bevægelsen mod et kontantløst samfund giver fordele, er det vigtigt at overveje konsekvenserne for forskellige grupper af forbrugere. Privatliv og tilgængelighed er fortsat kritiske faktorer i den igangværende overgang.

Kilder: Central Bank of Ireland, Europa-Kommissionen