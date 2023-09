Grimes bønfalder Elon Musk om at se Son i slettet tweet

Sangerinden Grimes har fremsat en offentlig bøn til sin eks-partner, Elon Musk, om at tillade hende at se deres søn. Anmodningen blev udsendt i et nu slettet tweet som et svar på forfatteren Walter Isaacsons indlæg om Tesla-grundlæggerens tvillinger med sin nuværende partner Shivon Zilis. Grimes udtrykte sin frustration over ikke at kunne se sin søn og sagde, at situationen har splittet hendes familie fra hinanden. Twitter comms svarede på hendes tweet med en autosvar-e-mail om, at de snart ville vende tilbage til hende.

Grimes og Elon Musk deler en søn ved navn X AE A-Xii og en datter ved navn Exa Dark Sideræl Musk. Nyheden om tvillingernes ankomst blev først offentliggjort i juli 2022, flere måneder efter at de blev født i november 2021. Parret var tidligere gået fra hinanden i 2021, men forsonede sig kort for at byde deres datter velkommen via surrogat i december samme år. Imidlertid annoncerede Grimes deres anden split kun tre måneder senere.

Elon Musk har otte andre børn fra tidligere forhold. Han og ekskonen Justine Wilson havde en søn, Nevada, som på tragisk vis døde 10 uger gammel. Dødsårsagen var pludselig spædbørnsdødssyndrom.

Grimes og Elon Musks forhold har været genstand for stor offentlig interesse med deres højprofilerede optrædener ved begivenheder som Met Gala. Parrets forældremyndighedsordning og Grimes' samvær med deres søn er nu blevet en bekymring. Repræsentanter for Grimes har endnu ikke reageret på anmodninger om kommentarer.

