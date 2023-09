GoPro Hero 12 Black: Opgraderinger, batteriudholdenhed og optagetilstande

GoPro Hero 12 Black er et avanceret actionkamera, der bygger på succesen fra sin forgænger, Hero 11 Black. Med længere køretider, forbedret batteriudholdenhed og forbedrede optagetilstande tilbyder Hero 12 Black en benchmark-oplevelse for eventyrlystne fotografer og videografer.

En af de væsentlige fremskridt i GoPro Hero 12 Black er dens batteriydelse. Med en 4K120 videooptagelse kan kameraet holde op til 58 minutter på en enkelt opladning sammenlignet med de 28 minutter med Hero 11 Black. På samme måde kan 5.3K/60-videoerne nu optages i 70 minutter, en bemærkelsesværdig forbedring i forhold til de 35 minutter fra den tidligere model. Disse forbedringer er mulige på grund af Enduro-batteripakken introduceret i Hero 11 Black, som er optimeret til kapacitet og kemi.

Hero 12 Black bevarer den 8:7-tommer sensor, der findes i sin forgænger, men tilføjer nye softwarefunktioner for at låse op for flere optagetilstande. Kameraet har nu en vertikal optagelsestilstand til videoer i billedformatet 9:16, hvilket gør det ideelt til indholdsskabere på Instagram og YouTube Shorts. Derudover udnytter HyperView-tilstanden sensorens fulde bredde til at optage videoer i billedformatet 16:9, som er kompatibel med tilstandene TimeWarp, Night Lapse og Time Lapse.

Et andet bemærkelsesværdigt træk ved Hero 12 Black er dens kompatibilitet med Bluetooth-forbindelse, hvilket giver brugerne mulighed for at tilslutte mikrofoner og endda Apple AirPods til optagelse af lyd. Denne funktion er især nyttig for indholdsskabere, der er afhængige af vertikale videoer og har brug for at overlejre voice-overs eller fortællinger på deres optagelser.

GoPro Hero 12 Black tilbyder også muligheden for at forbedre videoer med HDR-teknologi, hvilket giver større dynamisk rækkevidde og detaljer i både fotos og videoer. Selvom der kan være et lille fald i billedhastigheden, når du optager 5.3K-videoer med HDR aktiveret, er afvejningen det værd for den forbedrede belysning og detaljer, der fanges af sensoren i fuld bredde.

Som konklusion er GoPro Hero 12 Black et vidnesbyrd om GoPros forpligtelse til kontinuerlig innovation. Med sin forlængede batterilevetid, alsidige optagetilstande og HDR-funktioner tilbyder dette actionkamera en overlegen optageoplevelse for både entusiaster og professionelle.

