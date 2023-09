Republikanske lovgivere indfører lovforslag om at blokere centralbankens digital valuta

Republikanske lovgivere i USA har ikke spildt tid på at bringe lovgivning til Parlamentets gulv med det formål at blokere indførelsen af ​​en centralbanks digital valuta (CBDC). House Majority Whip Tom Emmer vil genindføre Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, som har til formål at forhindre Federal Reserve og dens medlemsbanker i at udstede en digital version af dollaren og bruge den til at implementere pengepolitikken.

CBDC'er har vundet popularitet i de seneste år, hvor så mange som 130 lande, der repræsenterer 98% af den globale økonomi, har udforsket digitale versioner af deres valutaer. De er dog kontroversielle blandt kryptoentusiaster og konservative, fordi i modsætning til traditionelle kryptovalutaer etablerer CBDC'er en monetær forbindelse mellem private borgere og regeringen.

En af de største bekymringer er, at regeringer kan bruge CBDC'er til at få uhindret adgang til private borgeres finansielle data, hvilket fører til bekymringer om forbedret overvågning. Kritikere hævder, at den potentielle adgang til og udnyttelse af brugerdata opvejer fordelene ved lave transaktionsomkostninger og øget finansiel inklusion.

Biden-administrationen har udtalt, at der ikke er planer om at udstede en CBDC, men GOP-lovgiverne forbliver skeptiske på grund af de begyndende skridt, som Federal Reserve har taget, såsom forskning og pilotprogrammer, for at undersøge muligheden for at implementere en CBDC.

Husflertalspisken Tom Emmers opdaterede lovforslag søger at adressere det udviklende politiske landskab for digitale aktiver. Det indfører et forbud mod "intermediated CBDCs", som er udstedt af Federal Reserve, men administreres af detailbanker og andre finansielle institutioner i stedet for direkte af Fed. Dette er den model, som Kina bruger til sin digitale yuan.

Lovforslaget fjerner også en bestemmelse, der pålægger Fed at rapportere CBDC-pilotprogrammer eller -undersøgelser til Kongressen, da disse spørgsmål behandles i separate lovforslag. Mens anti-CBDC-lovgivning sandsynligvis ikke vil blive vedtaget i år på grund af demokratisk kontrol af Senatet og Det Hvide Hus, håber fortalere for lovforslaget at øge offentlighedens bevidsthed om de potentielle ulemper ved CBDC'er.

Det opdaterede lovforslag kommer forud for en høring i House Financial Services-underudvalget om CBDC'er, og formanden for Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, forventes at vidne om sin tilgang til regulering af digitale aktiver foran Senatets bankkomité.