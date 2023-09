Den kontroversielle udrulning af Googles privatlivssandkasse

Resumé: Googles udrulning af sin Privacy Sandbox, en annonceplatform, der sporer brugernes websider og genererer reklameemner, der skal deles med websteder, får bred opmærksomhed. Platformen, tidligere kendt som FLoC og Topics API, har mødt modstand, men bliver skubbet ind i produktionsbygninger. På trods af det glitrende blogindlæg på forsiden til Chromes redesign, blev annonceplatformens annoncering skjult på siden privacysandbox.com, hvilket tyder på Googles viden om dens upopularitet. Chrome-brugere vil modtage en pop op-meddelelse om den udrullede "annoncebeskyttelsesfunktion", hvor Google hævder, at det er et skridt mod et mere privat web. Den nye annonceplatform, som Google planlægger at bruge som et alternativ til tredjeparts tracking-cookies, har dog begrænsninger og er kun tilgængelig på Chromium-browsere. Flytningen ses som et svar på Apples beslutning om at blokere tredjepartscookies i Safari, hvilket påvirkede Googles indtægtsstrøm. Electronic Frontier Foundation kritiserede Googles FLoC og opfordrede til en bedre sporingsløsning i stedet for helt at genopfinde sporing.

Udrulningen af ​​Googles Privacy Sandbox, en kontroversiel annonceplatform, tiltrækker opmærksomhed. På trods af dets tidligere navne, såsom FLoC og Topics API, og udbredt modstand, bliver platformen introduceret i produktionsbygninger. Virksomheden ser ud til at være bevidst om sin potentielle upopularitet, da annonceplatformsmeddelelsen var skjult på privacysandbox.com-siden i stedet for et blogindlæg på forsiden som Chromes redesign. Chrome-brugere vil modtage en pop op-meddelelse om funktionen "annoncebeskyttelse", som Google hævder vil bidrage til et mere privat web.

Googles alternative sporingsplatform har til formål at erstatte tredjeparts sporingscookies efter Apples blokering af sådanne cookies i Safari. Googles annonceplatform er dog kun tilgængelig på Chromium-browsere, ikke på Apple- og Firefox-browsere. Electronic Frontier Foundation har kritiseret Googles Federated Learning of Cohorts (FLoC) og betegnet det som en "forfærdelig idé". De argumenterer for behovet for en bedre sporingsløsning frem for at genopfinde sporingsmetoder. På trods af Googles løfter om forbedret privatliv, er der rejst bekymringer om begrænsningerne og potentielle konsekvenser af den nye annonceplatform.

