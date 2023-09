Google driller Pixel Watch 2 med IP68 vand- og støvbestandighed

Google skaber begejstring for dets kommende Pixel Watch 2 ved at udgive korte teaser-videoer. I et 15-sekunders klip afsløres en bemærkelsesværdig detalje - enheden vil have IP68 støv- og vandafvisende. Dette indikerer, at det nye ur vil være mere holdbart end dets forgænger.

Sidste års Pixel Watch havde ikke en IP-rating, i modsætning til de fleste smartwatches, som typisk har en ATM-rating. Det originale Pixel Watch var vandtæt op til 50 meter og kunne tåle regn, lavvandede bassiner og sved fra træning, ifølge Google.

Designmæssigt minder Pixel Watch 2 meget om sin forgænger, med kun mindre kosmetiske ændringer på kronen. Flere oplysninger om enheden forventes at blive afsløret under Googles Made by Google-begivenhed den 4. oktober.

Interessant nok afslører teaseren også, at forudbestillinger til Pixel Watch 2 åbner den 4. oktober, hvilket indikerer, at enheden sandsynligvis vil være tilgængelig til køb i den følgende måned.

Med den forestående udgivelse af Apples nye iPhone og Apple Watch er Google ivrig efter at minde forbrugerne om, at de har sine egne enheder i pipelinen. I stedet for at holde en separat begivenhed, har Google valgt at vække forventning gennem disse teaser-videoer.

IP68-klassificeringen af ​​vand- og støvbestandighed på Pixel Watch 2 er en velkommen opgradering for dem, der ønsker et mere holdbart smartwatch. Dette kan tiltrække forbrugere, der prioriterer en aktiv livsstil eller har brug for et ur, der kan modstå forskellige miljøforhold.

