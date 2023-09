Android afslører Brand Makeover med fornyet identitet

Google har givet Android sin første varemærkefornyelse i over fire år, da den forbereder sig på at lancere Android 14. Den fornyede identitet bringer Androids branding tættere på Googles og understreger deres indbyrdes forbundne. Den mest bemærkelsesværdige ændring er skiftet fra "android" med små bogstaver til "Android", hvilket tilføjer mere vægt til ordet og understreger dets status som et Google-produkt.

Den ikoniske bugdroid-maskot, et symbol på Android i årevis, forbliver uændret, men er blevet omdannet til et 3D-kunstværk til denne brandopdatering. På trods af dens mangel på tale er bugdroiden anerkendt globalt og legemliggør Androids ånd.

Den fornyede Android-branding vil blive implementeret på enheder og platforme senere i år, hvilket falder sammen med udgivelserne af Android 14 og Pixel 8-serien. Denne fornyede identitet forstærker den stærke forbindelse mellem Android og Google og fremhæver vigtigheden af ​​Googles apps og tjenester i Android-økosystemet.

Ud over brandets makeover introducerer Google nye funktioner gennem sit Quarterly Feature Drop til Android. Disse forbedringer inkluderer Assistance At a Glance-widgetten og muligheden for at tilføje QR-kode og stregkodekort til Wallet, hvilket yderligere forbedrer bekvemmeligheden og funktionaliteten for Android-brugere.

Med denne brandopdatering og løbende innovationer er Android og Google klar til fremtiden, hvilket sikrer, at begge brands fortsætter med at udvikle sig og opfylder behovene hos brugere verden over.

Definitioner:

– Android: Android er et mobiloperativsystem udviklet af Google.

– Brand makeover: En makeover eller forfriskning af et brands visuelle identitet og branding-elementer for at tilpasse sig dets nuværende mål og positionering.

– Bugdroid: Bugdroiden er Androids maskot, en grøn robot, der repræsenterer Android-operativsystemet og dets fællesskab.

– QR-kode: En QR-kode er en type stregkode, der indeholder kodet information og kan scannes ved hjælp af en smartphone eller QR-kodelæser.

– Pixel 8-serien: Pixel 8-serien refererer til de kommende smartphones udgivet af Google under mærket Pixel.

Kilder: Oplysningerne i denne artikel er baseret på kildeartiklen og generel viden.