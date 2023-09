Google driller Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2 forud for begivenheden den 4. oktober

Google har for nylig delt en teaser-video med titlen "The W8 is Almost Over" forud for sin begivenhed den 4. oktober. Videoen viser Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2. Virksomhedens velkendte firefarvede logo roterer, indtil "oo" kombineres for at danne en 8, der viser den blå/grønne/lilla-agtige palet, der almindeligvis forbindes med generative AI-teknologier som SGE og Hjælp mig med at skrive. Den medfølgende billedtekst nævner underholdende, at et "ambient electro-beat bygger med forventning" under dette segment.

Teaser-videoen giver derefter et nærbillede af Porcelæn/hvid Pixel 8 Pro og dens kamerabump, og afslører, at forudbestillinger vil være tilgængelige den 4. oktober. Derudover viser videoen kort Pixel Watch 2, som ser ud til at ligne sin forgænger med samme båndstik og kuppeldesign. Det fremgår af videoen, om enheden er blevet tyndere fra visse vinkler.

Navnlig virker det roterende kronedesign på Pixel Watch 2 glattere og mere afrundet sammenlignet med førstegenerationsmodellen, mens stilken virker tyndere. Sideknappen, der er placeret over stilken, ser også ud til at være mindre udtalt.

Teaservideoen afsluttes med et glimt af de matchende porcelænsfarvede Pixel Buds Pro og endnu et billede af Pixel 8 Pro. Sammenfattende angiver Google eksplicit, at denne begivenhed vil indeholde tre produkter, hvoraf to er helt nye udgivelser. Der er dog også forventning om en væsentlig softwareopdatering til hovedtelefonerne.

Kilde: [Google driller Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2 Ahead of October 4 Event](kildeartikel uden URL)