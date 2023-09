Googles Pixel 8 Pro: Lækket design og funktioner

Google Store har utilsigtet afsløret designet og funktionerne på den kommende Pixel 8 Pro-smartphone og Pixel Watch 2. Kampagnesiden, der blev offentliggjort forud for lanceringen den 4. oktober, gav indsigt i designet af begge enheder.

Fra kampagnesiden er det tydeligt, at forsiden af ​​Pixel 8 Pro ikke har buede sider. Dette designvalg afviger fra den populære trend med buede skærme, som ses i mange flagskibssmartphones. Fraværet af buede sider kan give enheden et mere traditionelt og konventionelt udseende.

På forsiden af ​​Pixel 8 Pro kan to fremtrædende cirkulære funktioner ses. Disse er en LED-blitz og en temperatursensor. Disse tilføjelser tyder på, at enheden vil tilbyde avancerede kamerafunktioner og muligvis temperaturovervågningsfunktioner. Yderligere detaljer om kameraets specifikationer og formålet med temperatursensoren er dog endnu ikke afsløret.

Pixel 8 Pro er meget ventet takket være dens lovende specifikationer og de forbedringer, den forventes at bringe i forhold til sin forgænger. Enheden rygtes at have en kraftfuld processor, en højopløsningsskærm og en forbedret kameraopsætning.

Hvad angår Pixel Watch 2, blev der ikke afsløret meget information på kampagnesiden. Det forventes dog, at smartwatchet vil komme med et forfrisket design og forbedrede funktioner, der sigter mod at konkurrere med andre populære smartwatches på markedet.

Med disse lækkede detaljer er begejstringen for Googles Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2 ved at bygge sig op blandt teknologientusiaster. Den officielle afsløring den 4. oktober forventes ivrigt at give flere oplysninger om disse længe ventede enheder.

Definitioner:

– LED-blitz: En LED-blitz (lysemitterende diode) er en blitzfunktion på en smartphone eller et kamera, der udsender et lysudbrud for at forbedre lysstyrken og klarheden af ​​billeder taget under svagt lys.

– Temperatursensor: En temperatursensor er en komponent, der måler den omgivende temperatur og leverer temperaturrelaterede data til den enhed, den er indlejret i.

– Kampagneside: En salgsfremmende side er en webside, der er oprettet for at reklamere for eller give oplysninger om et produkt eller en tjeneste.

kilder:

– Google Store-kampagneside for Pixel 8 og Pixel Watch 2.