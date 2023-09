Google afslører Pixel 8-serien og Pixel Watch 2 forud for lanceringen

Google har overrasket alle ved at afsløre Pixel 8, Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2 en måned tidligere end forventet. En video er blevet frigivet, der viser en 360-graders visning af begge telefoner, og de vil være tilgængelige for forudbestilling lige efter lanceringen af ​​Made by Google den 4. oktober.

Selvom der ikke var mange spekulationer om enhedernes fysiske udseende, bekræfter videoen den tidligere lækkede Porcelænsversion af Pixel 8 Pro, samt en lyserød mulighed for standardudgaven. Videoen fremhæver også størrelsesforskellen mellem Pixel 8 og Pixel 8 Pro, med rygter, der tyder på en lidt mindre skærm til Pixel 8 sammenlignet med dens forgænger.

Ud over telefonerne bekræfter en anden video en porcelænsrem til Pixel Watch 2, som matcher Pixel 8 Pro. Denne afsløring af enhederne giver Google mulighed for at fremvise designet og funktionerne uden meget mystik omkring dem.

Det er uklart, hvorfor Google valgte at afsløre telefonerne tidligt, men det giver dem en mulighed for at skabe spænding og forventning til deres kommende lanceringsbegivenhed. Som altid kan forbrugerne forvente, at Pixel-serien tilbyder uvildig og uafhængig rådgivning om, hvad de skal købe.

