Google Pixel 8-telefoner og Pixel Watch 2 afsløret i officiel teaser-video

Forud for dets officielle lanceringsbegivenhed i oktober har Google givet os et smugkig på sine kommende Pixel 8-telefoner og det længe ventede Pixel Watch 2 i en officiel teaser-video. Teaser-videoen viser bagsiden og siderne af enhederne, hvilket giver et glimt af designet. Landingssiden for den nye suite af hardware antyder også, hvad der kommer.

Ifølge Google vil Pixel 8-telefonerne have de mest avancerede Pixel-kameraer endnu, kombineret med Google AI for at forbedre brugeroplevelsen. Virksomheden fremhæver AI-drevne fotoredigeringsfunktioner såsom Magic Eraser til fjernelse af baggrundsrod og Photo Unblur. Disse funktioner er allerede tilgængelige på eksisterende Pixel-enheder sammen med Live Translate-funktionen, der transskriberer samtaler i realtid.

Lækkede billeder tyder på, at Google Pixel 8-telefonerne vil beholde den fysiske SIM-kortplads på trods af den voksende samtale omkring eSIM-teknologi. Pixel 8 Pro vil sandsynligvis være tilgængelig i blå, grå, creme og sorte farvemuligheder, mens base Pixel 8 er vist med en pink-rosaguld finish.

Tidligere er Googles Pixel-telefoner blevet rost for deres stærke kameraer, lange batterilevetid og overordnede ydeevne. Pixel Watch er dog blevet lidt holdt tilbage af en overvældende batterilevetid.

Annonceringen af ​​Google Pixel 8-telefonerne kommer midt i lækager og forventning omkring den kommende iPhone 15-afsløring og Samsung Galaxy S23-seriens lancering. Den officielle afsløring af Google Pixel 8-telefonerne er sat til at blive en af ​​de sidste store telefonlanceringer i Australien for dette år.

