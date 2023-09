Google lancerer Digital Futures Project for at udforske implikationerne af AI

Google har annonceret lanceringen af ​​Digital Futures Project, et initiativ, der har til formål at forstå de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens (AI) byder på. Projektet samler indsigt fra den akademiske verden, offentlig politik og civilsamfundet for at kaste lys over de vidtrækkende konsekvenser af AI.

Kernen i initiativet er en fond på 20 millioner dollars, der administreres af Google.org, som vil give tilskud til globalt anerkendte tænketanke og akademiske institutioner. Målet er at støtte uafhængige tænkere i at udforske vigtige spørgsmål relateret til AI, såsom dens indvirkning på global sikkerhed, dens effekt på arbejdskraft og økonomiske strukturer og de optimale styringsstrukturer for ansvarlig AI-innovation.

Adskillige prestigefyldte organisationer er allerede blevet udvalgt som åbningsbevillinger, herunder Aspen Institute, Brookings Institution og MIT Work of the Future. Google bemærkede også, at fonden ville støtte institutioner over hele verden, og flere detaljer vil snart blive annonceret.

Digital Futures Project er en del af Googles løbende forpligtelse til ansvarlig AI-udvikling. Virksomheden har etableret et omfattende sæt AI-principper og et ledelsesteam til at overvåge implementeringen af ​​dem. Gennem projektet håber Google at fremme uafhængig forskning om kunstig intelligens, der kommer alle til gode.

I erkendelse af, at ansvarlig AI-udvikling kræver en kollektiv indsats, er Google også gået sammen med andre store teknologiske AI-virksomheder for at danne Frontier Model Forum. Dette forum har til formål at fremme ansvarlig udvikling af AI-modeller.

Implikationerne af kunstig intelligens strækker sig over flere sektorer, fra sundhedspleje til byplanlægning. Selvom AI har potentialet til at revolutionere forskellige aspekter af menneskelivet, rejser det også bekymringer om retfærdighed, misinformation og sikkerhed. Googles Digital Futures Project og dets støtte til uafhængig forskning søger at katalysere vitale diskussioner og forskning om disse vigtige spørgsmål.

