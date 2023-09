Google Fi Wireless Unlimited Plus-abonnenter kan nu administrere Google One Perk

Google Fi foretager ændringer i, hvordan Google One-abonnementer administreres for sine Unlimited Plus-abonnenter. Operatøren vil nu give abonnenter mulighed for direkte at administrere deres Google One-abonnement fra Fi-kontosiden og mobilapps. Denne mere integrerede oplevelse begynder at rulle ud den 25. september.

Tidligere blev eventuelle opgraderinger til Google One-abonnementer faktureret uafhængigt af den trådløse tjeneste. Fra og med den næste Fi-faktureringsopgørelse efter den 25. september vil alle opgraderinger til Google One-abonnementet ud over de inkluderede 100 GB dog blive faktureret Fi-kontoen.

Det er vigtigt at bemærke, at abonnenter kan modtage en vildledende notifikation, der siger, at deres Google One-abonnement er blevet annulleret. Dette er dog blot en automatiseret systemmeddelelse, som kan ignoreres. Google One-abonnementet genoptages automatisk via Fi uden tab af lagerplads eller afbrydelse.

Abonnenter og abonnementsmedlemmer, der forlader Google Fi, vil have en 7-dages henstandsperiode, hvor de kan genabonnere på Google One uden tab af service. Det er også værd at bemærke, at der ikke er nogen ændringer til de 100 GB Google One-lagerplads, der er inkluderet i Fi's Unlimited Plus-plan.

Disse ændringer sigter mod at give en mere problemfri og integreret oplevelse for Google Fi Wireless Unlimited Plus-abonnenter. Ved at give dem mulighed for at administrere deres Google One-abonnement direkte fra Fi-kontosiden, forenkler det faktureringsprocessen og sikrer uafbrudt adgang til skylager.

